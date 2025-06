Adara Molinero toma una drástica decisión tras salir de fiesta con sus amigas: "Solo quieren 'chucu chucu"

Equipo Outdoor 29 JUN 2025 - 11:18h.

La ex concursante de 'Gran hermano' está cansada de tener citas con hombres y ha dicho 'basta'

Adara Molinero enseña las cicatrices de las quemaduras de sus piernas, un año después de ser abrasada

La vida sentimental de Adara Molinero no atraviesa por su mejor momento. Desde que se rompiera su relación con Rodri Fuertes, de quien habló en una de las entregas de su programa de mtamd, a la madrileña no le ha ido bien en los asuntos del corazón.

Tras varios intentos fallidos (y después de pasar una noche de fiesta con amigas), la que fuera azafata de vuelo regresaba a casa y compartía con sus seguidores en redes sociales un importante decisión. Adara ha dicho 'basta' y ha decidido que se acabaron los hombres para ella:

"Creo que he tomado la decisión de no conocer a ningún chico más. Se me acerca cada uno... Paso de tener citas, de abrirme, de contar mi vida, es que no quiero conocer a nadie más, de verdad que no. Unos que tienen novia, otros que contestan un día sí y otro no, otros que solo quieren 'chucu chucu', otros que se piensan que tienen 15 años todavía, otros que no me gustan a mí".

Y es que para Adara Molinero "el percal está muy mal" y lo sabe por experiencia propia porque en los últimos meses ha estado teniendo citas con distintos chicos con los que la cosa no ha ido bien:

"Esto va por fases. Últimamente me ha pasado que desde la primera cita todo se queda ahí, no llego a tener segundas citas porque la cosa, que debería de fluir, no va más allá porque no encuentro química ni mental ni íntima, tampoco encuentro personas que tengan los mismos planes de futuro, intenciones y valores que yo. Sinceramente me rindo porque esto me parece imposible".

Su experiencia en 'Raya', la aplicación de famosos para ligar

En un episodio de su podcast 'En las mejores familias', Adara Molinero, después de hablar de su tonteo con David Vaquero, compartió con su madre, Elena Rodríguez, su experiencia en una conocida app de citas. Sin filtros, Adara contó que se creó un perfil porque un amigo suyo se la recomendó: "Lo de que encuentras el amor en una aplicación es mentira, ahí la mayoría de los famosos que estaban lo que querían eran experiencias íntimas".