Borja González se quita los últimos antojos que tenía en 'Supervivientes': "El lunes empiezo a cuidarme"

Equipo Outdoor 29 JUN 2025 - 15:55h.

Borja González se da un "último homenaje" y se quita los antojos que tenía en 'Supervivientes'

Los participantes de 'Supervivientes 2025' continúan con su adaptación tras regresar de Honduras y después de haber vivido una experiencia extrema que se ha alargado durante más de tres meses. Durante ese tiempo, los concursantes han comido lo justo y es por ello por lo que han experimentado un notable cambio físico. Por ello, no es de extrañar que Borja González, ganador de esta última edición, hable de los antojos que tenía en la isla.

Cuando uno menos come, más piensa en comida. Es eso quizás lo que les ocurría a los supervivientes a medida que pasaban los días y tenían que conformarse con un puñado de arroz y, con suerte, con algo de cangrejo, para comer. Eso cuando conseguían mantener el fuego encendido. Es inevitable que, durante todo ese tiempo, hayan pensado en todo lo que les gustaría comer y se producen los inevitables antojos. Borja se desquita de todos esos pensamientos y antojos y se da un paseo por el supermercado.

Borja González se desquita de los antojos que tenía en 'Supervivientes'

Mediante un vídeo publicado a través de sus redes sociales, el ganador de 'SV 2025', comparte sus impresiones al pasar por uno de los pasillos del supermercado más deseados: el de la bollería. Borja mira con deseo los envoltorios de las conocidas marcas, esas que veía tan lejanas cuando se encontraba pasando hambre en la isla. Al fin está delante de ellas y piensa llevarse varios de esos productos a casa para desquitarse de los antojos que tuvo en su momento.

"Bueno, como ya os he dicho, me estoy quitando los últimos antojos y este finde es el de despedida. El lunes empiezo ya a cuidarme. Voy a pegarme un último homenaje. Echaba de menos el pasillo dulce. Hay muchos que no sabía ni que existían", cuenta Borja ante sus seguidores. Confiesa que hay bollos que no sabía que se seguían haciendo: "Madre mía, qué homenaje me voy a pegar de despedida", remata en el vídeo.