Ana Carrillo 23 JUN 2025 - 20:04h.

El ganador de 'Supervivientes' ha alucinado con el gesto que su hijo en común con Ana López le ha hecho al verle al aparecer en Valencia

Tras 113 días fuera de casa, Borja González ha regresado a su Valencia natal para volver a su hogar, a su rutina y a retomar todos los proyectos que tenía antes de decidir irse a Honduras para participar en 'Supervivientes 2025', concurso del que se ha convertido en el ganador, llevándose los 200.000 euros del premio. En la estación de Joaquín Sorolla le esperaban su novia, Ana López, y su hijo, Luca, que tiene poco más de un año.

A los dos los había visto ya en Madrid porque, aunque Ana le hizo creer que había dejado al bebé en Valencia, lo cierto es que se lo llevó a la capital para que lo pudiera ver nada más finalizar el reality. En ese primer encuentro, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' lo notó tímido, como si no lo terminase de reconocer del todo su hijo, pero tras unos días juntos, el niño ya lo reconoce de nuevo.

De hecho, nada más verle a lo lejos en los exteriores de la estación ferroviaria ha comenzado a decir "papá" y, al verlo frente a él, ha comenzado a frotarse los dedos, haciendo la conocida señal del dinero. Al amigo de Álvaro Escassi y Álex Adrover le ha hecho mucha gracia este gesto de su hijo, que después de saludarle con la mano ha vuelto a hacer la señal del dinero, dejándole totalmente sorprendido por ver que esa era su primera reacción al verle de nuevo en su tierra.

"¿Ya me estás pidiendo dinerito? Solo quieres dinerito, pero el dinerito ya lo traje, que se llevó tu madre el cheque", ha comentado el valenciano, que estaba siendo grabado por Ana, que ha compartido el vídeo en sus stories de Instagram añadiendo: "Tarde, me lo gasté antes de que lo ganaras". Él también lo ha reposteado con otro comentarios diferente: "Esto es lo que me quiere mi familia".