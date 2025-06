A raíz del incidente entre los reyes y Pedro Sánchez, muchos se preguntan cuáles son las reglas que dictan el protocolo de los monarcas

El fallo de protocolo de Pedro Sánchez durante el saludo a los reyes Felipe y Letizia en el Alcázar de Sevilla

En cada compromiso, evento o acto público, los reyes Felipe y Letizia deben cumplir a rajatabla una meticulosa batería de normas protocolares diseñadas para preservar el decoro y la jerarquía institucional. Desde el saludo inicial a las autoridades presentes hasta la colocación exacta para fotografías oficiales. Todo está regido por un estricto protocolo que ahora ha causado polémica durante la cumbre de la ONU en Sevilla.

Durante la reunión con 60 líderes mundiales sobre financiación, Sus Majestades debían saludar a todos los dirigentes presentes y hacerse una foto con ellos. Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, fueron los primeros en acercarse a Felipe y Letizia, pero protagonizaron un error de protocolo que no ha tardado en viralizarse. No se pararon con ellos para fotografiarse, como sí hicieron el resto de invitados. Por ello, el encargado de protocolo de la Casa del Rey decidió intervenir para que volvieran a repetir el saludo y posar ante las cámaras, no sin antes dudar sobre en qué sitio colocarse.

A raíz del incidente, muchos se preguntan cuáles son las reglas que dictan el protocolo de los monarcas cuando se trata de sus encuentros con altos cargos.

El saludo protocolario

En un recibimiento oficial, lo habitual es que quienes saluden a Felipe VI ofrezcan su mano y se inclinen ligeramente, mientras que a la reina se le realizaría una inclinación de cabeza o genuflexión. Sin embargo, desde que Letizia es consorte, se extendió la opción del apretón de manos convencional.

Orden de posición para las fotografías

Para las fotos oficiales, la pareja real debe colocarse en el centro, flanqueada por los dignatarios: generalmente el rey a la izquierda, Letizia a la derecha -siempre vistos desde el objetivo-, y los invitados a los lados correspondientes. En Sevilla, se evidenciaron errores.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez saludaron primero, pero se olvidaron de la foto, obligando al protocolo real a repetir el posado. Además, el presidente del Gobierno primero se colocó erróneamente, quedando él y el rey en el centro de la foto y alterando el orden establecido. El rey y el jefe de protocolo de Casa Real tuvieron que intervenir para explicar que los reyes quedaban en el centro y Pedro Sánchez y Begoña en ambas esquinas, para que así la imagen pudiera realizarse de forma correcta.

El orden de paso y las jerarquías

Se espera que las figuras de mayor rango sean las primeras en saludar, posar y moverse durante el acto. El rey y la reina son los últimos en abandonar el espacio, precedidos únicamente por las autoridades con más jerarquía. Desviarse de este orden se consideraría una falta de etiqueta.

Caminar delante o detrás del rey

En momentos oficiales, Letizia debe caminar ligeramente detrás del rey. Sin embargo, no existe una regla absoluta: el propio Felipe VI ha dejado libertad en actos más informales. En otros países, como Reino Unido, la jerarquía sí dicta la posición al caminar.