Ana Carrillo 01 JUL 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha anunciado una noticia que supone un cambio importante para su familia

Marta López ha vivido uno de los días más bonitos de su vida al casarse con Alejandro Huerta, un fisioterapeuta de 39 años al que conoció en la primavera de 2024 y con el que se comprometió en matrimonio tres meses después de empezar a salir. Tres días después de su boda, la exconcursante de 'Gran Hermano', de 51 años, ha reaparecido en sus stories para comunicar una feliz noticia a sus seguidores.

Antes de reaparecer por Instagram, ha acudido al programa en el que colabora, 'TardeAR', para afrontar las críticas que ha recibido por parte de otros famosos a los que no invitó a su boda, como ha ocurrido con Alexia Rivas y Miguel Frigenti. En el caso de la de Ponferrada ha explicado que dijo hace años y en un contexto jocoso que la invitaría a su boda y en el de su compañero en 'GH DÚO' ha revelado que se le olvidó invitarle y le ha pedido disculpas.

Tras dar la cara en el programa de las tardes de Telecinco, la exconcursante de 'Supervivientes' ha aprovechado para grabar un story en el que anuncia una noticia importante para su familia a sus seguidores: está vendiendo la casa en la que vive actualmente con su ya marido y sus tres hijos, que son fruto de relaciones anteriores de ella porque él no tiene hijos, y se va a mudar a otro hogar.

Una casa de la que no ha dado detalles pero que ha revelado que está deseando inaugurar con un "fiestón" que también va a utilizar como fiesta 'post boda': "Qué polémica se ha liado con quién he invitado a mi boda, pues he invitado a quien me ha dado la gana, pero estoy pensando que voy a hacer una post boda en vez de una pre boda".

"Estoy vendiendo la casa y voy a montar un fiestón en la nueva e intentaré a invitar a gente que no ha podido venir a la boda o que no han venido o que se me ha olvidado, ¡va a ser un fiestón gordo, gordo, gordo!", ha comentado la amiga de Raquel Lozano en sus stories.