Ana Carrillo 01 JUL 2025 - 19:05h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado en una entrevista acerca de la relación con su novia y con sus hijas

Pedro García Aguado se sincera sobre su terapia para superar sus adicciones: "Gracias a mi recuperación, hoy celebro mis 56 años"

Pedro García Aguado expone continuamente su trayectoria vital para ayudar a chavales y a padres que pueden estar viviendo una situación parecida a la que él vivió en su juventud, cuando la adicción a las drogas le hizo pasar por un período muy oscuro; pero la parte que el ganador de 'Supervivientes' mantiene más en privado es la de su vida sentimental y familiar, aunque ha querido hacer una excepción en la última entrevista que ha concedido.

Lo ha hecho en la revista 'Semana' con Iván Reboso, al que le ha hablado de su novia, una mujer llamada Irene con la que comparte su vida desde hace cuatro años. En 2021, el que fuera jugador profesional de waterpolo se mudó a Islantilla, zona costera conformada por los municipios costeros de Isla Cristina y Lepe, porque abrió una comunidad terapéutica allí y fue entonces cuando, gracias a las redes sociales, conoció a su pareja.

"Yo no era mucho de usar redes, pero un día me salió una foto suya en Facebook y dije: 'Tengo que conocer a esta chica'. Y aquí estamos. Es una andaluza pura: rasgos, carácter, alegría, fuerza. Me da vida", ha explicado el atleta, que ha reconocido que con Irene ha encontrado la felicidad pese a sus reticencias en un inicio a volver a la vida en pareja: "Al principio tenía ciertas dudas. Volver a ciertas cosas cuando llevaba tiempo siendo independiente... Pero con Irene todo ha sido fácil".

"Ella entiende mi trabajo, mi exposición pública y siempre se ha mantenido en un segundo plano, sin querer protagonismo. Por ejemplo, durante 'Supervivientes', se mantuvo completamente al margen", ha comentado en la mencionada entrevista el madrileño, que respeta la decisión de su novia de no estar en el foco mediático y que no ha compartido nunca fotos con ella en Instagram.

En la entrevista también ha hablado de sus hijas, fruto de una relación previa: la mayor, Claudia, tiene 27 años, y la pequeña, Natalia, tiene 25. Ha explicado que ha pasado varias fases con ellas, que fue "sobreprotector" porque proyectó "muchos miedos" en ellas, que fue "autoritario" y que también intentó ser "papi-colega, pero ellas me pusieron límites, sobre todo en redes".

Pedro García Aguado ha reconocido que le gustaría verlas más y hacer "más piña" con ellas, pues son dos piezas fundamentales de su vida y tiene muy en cuenta sus consejos, hasta el punto de que no criticó a nadie en 'Supervivientes' porque a su hija mayor no le gustó verlo hablando mal de un compañero en 'Gran Hermano VIP'.