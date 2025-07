Silvia Herreros 02 JUL 2025 - 15:18h.

El ganador de 'Supervivientes informa sobre la desaparición de uno de sus mejores amigos, en paradero desconocido desde el 29 de junio

Alejandro Nieto habla de sus planes de futuro con Tania Medina tras su reconciliación

Alejandro Nieto habla de la desaparición de su amigo, Borja Guerrero, en paradero desconocido desde este fin de semana. El ganador de 'Supervivientes' está destrozado y reza para que su 'hermano', al que se le perdió la pista en Cádiz el pasado día 29 de junio, aparezca sano y salvo lo antes posible.

A través de sus redes sociales, el gaditano ha puesto en conocimiento de sus seguidores la desaparición de uno de sus mejores amigos. Un hombre de 36 años "muy conocido" en Cádiz del que no se sabe nada desde hace varios días. Según datos compartidos por las autoridades y publicados por medios locales, es de complexión normal, 1,80 metros de altura, pelo castaño y ojos marrones.

Borja Guerrero no desapareció solo. Con él también lo hizo otro conocido de Alejandro, José Antonio. Según ha relatado el novio de Tania Medina, el 'Nono', apodo de este último, ha sido hallado en mitad del océano, "exhausto" y con un "chaleco salvavidas".

Al parecer, ambos partieron desde Cádiz capital en una embarcación de recreo. Desde el diario 'El puerto actualidad' informan de que, tras sufrir un percance y chocar con contra el espigón de la Playa Santa María del Mar, decidirían continuar navegando (a pesar de las recomendaciones de Cruz Roja) hasta la zona de Camposoto, donde finalmente la barca se dio la vuelta.

"Borja es amigo mío, no mi hermano. Hablo con él todos los días de mi vida. Es muy amigo mío", ha explicado a su comunidad de seguidores señalando que a "Nono" también le conoce y que "es de la quinta de mi hermana".

"Yo no sé qué ha sucedido realmente, no lo sé. Supuestamente cogieron un barco los dos chavales para ir a pescar (...) No sé, es que no sé exactamente qué es lo que ha pasado, lo que sí se es que no aparece desde el sábado", dice mientras intenta evitar entrar en teorías y especulaciones. "La verdad es que estoy preocupado", asegura.

Por favor, espero que aparezca. Sea como sea, pero que esté bien. No me lo creo. Ayer me acosté a las 3 de la mañana hablando con colegas de él. es un personaje conocido aquí en el Puerto. Es cantaor, muy amigo mío. Por favor, que aparezca. La familia estará fatal... Si lo veis cualquier información es buena. Me lo decís a mí o a la policía, directamente", pide absolutamente desesperado.

El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' sigue muy de cerca este caso. Está profundamente afectado y se siente en la obligación de actualizar todas a sus seguidores con todas las novedades referentes a la desaparición de Borja y José Antonio.

"Han encontrado a Nono a 40 millas (náuticas de la costa), pero de Borja no se sabe aún nada, ojalá aparezca", relata con la angustia de saber que cada minuto que pasa es decisivo en la vida de su amigo. "No me lo creo, no sé qué pensar. Estoy que no sé ni qué hacer. Por lo visto le ha encontrado un barco americano, han dado la alerta y ha ido un helicóptero y se lo han llevado al hospital. Eso es lo que sé. No sé si es verdad, si no. No sé nada. Yo lo único que quiero es darle un abrazo a mi Borja, verle la cara y decirle que no se meta más en barcos ni en pollas en vinagre".

Escéptico por todas las noticias y rumores que circulan, Alejandro Nieto ha emitido un comunicado pidiendo respeto por la familia de su amigo, que también parece tener relación con el televisivo Hugo Paz:

"Os pido por favor en nombre de los familiares de Borja y amigos que dejéis de especular noticias. Hacéis mucho daño inconscientemente divulgando noticias falsas. Estoy en contacto con su madre y no hay ninguna noticia de momento. Sigue en búsqueda. Gracias por vuestra ayuda y comprensión".

Estas palabras llegarían tras la "inquietud" que aparentemente se habría despertado entre vecinos y algunos usuarios de redes sociales quienes, según el portal 'San Fernando Noticias', especulan con la posible idea de que su desaparición pudiese estar relacionada con algún tipo de "patrón delictivo".