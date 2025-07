Silvia Herreros 03 JUL 2025 - 11:19h.

Salvamento Marítimo, Guardia Civil y voluntarios de Cruz Roja llevan días buscando al amigo del ganador de 'Supervivientes'

Alejandro Nieto pide ayuda desesperada para encontrar a su amigo, desaparecido en Cádiz

Alejandro Nieto emite un desgarrador comunicado tras la desaparición de su amigo Borja. El ganador de 'Supervivientes' está destrozado con toda esta situación y desea con todas sus fuerzas que su 'hermano' aparezca con vida.

Borja Guerrero, un hombre de 36 años, pelo y ojos oscuros y 1.80 m. de altura desapareció en Cádiz el pasado día 29 de junio tras salir en una embarcación de recreo junto a José Antonio M.A. (el Nono), de 25 años. Tras hundirse su embarcación, el menor de los dos era localizado a 45 millas náuticas de la costa, exhausto y con un chaleco salvavidas. El también amigo de Hugo Paz continúa desaparecido.

Mientras las probabilidades de que Borja sea hallado con vida se reducen con el paso de las horas, la desesperación y la angustia de sus familiares y amigos aumenta. El novio de Tania Medina, que ha querido informar sobre la desaparición de uno de sus mejores amigos con la intención de que su caso se conozca y de que el despliegue de medios para encontrarle a tiempo sea el mayor posible, está profundamente afectado por esta situación.

Tras pedir ayuda desesperada a los internautas y solicitar a todo aquel que tuviera "información" ponerse personalmente en contacto con él, Alejandro Nieto ha emitido un desgarrador comunicado.

"Si lo veis o lo que sea, cualquier información es buena. Por favor, me lo decís a mí o directamente a la Policía", pedía expresamente a través de sus stories de Instagram, vía a través de la cual hace unas horas volvía a aparecer para mostrar su profundo dolor y malestar.

El mensaje del también exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha calado entre sus seguidores, que no han parado de escribir al gaditano desde que él mismo comunicase la desaparición de su amigo Borja y de Nono, al que Nieto también conoce, pues es "de la quinta" de su hermana. Esta situación ha acabado desbordando a Alejandro.

"Sobre el tema de mi amigo Borja, NO SABEMOS NADA", escribe el que fuera coronado Míster España en el año 2015. "¡Está en manos de profesionales donde están buscando!", agrega mientras hace referencia a la línea de investigación que se ha abierto para encontrarle.

"Por respeto a la familia, que sé que lo están pasando muy mal, pido que no se me pregunte más por este tema, porque no sé nada", solicita.

Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y voluntarios de la Cruz Roja desplegaron tras recibir la alerta un dispositivo tanto marítimo como aéreo en la zona del naufragio con el objetivo de encontrar algún rastro o pista del aún desaparecido.

"Solo espero que todo salga bien y ojalá sea rescatado y que te quiero mucho mi gordo", escribe un destrozado Alejandro Nieto, que sueña con volver a abrazar a su amigo, con el que mantiene una estrecha relación desde hace años y con el que hablaba "todos los días".

"Lo que se tenga que saber se sabrá cuando haya un informe por las personas competentes, como Guardia Civil o el cuerpo que lo esté llevando", ha terminado sentenciando dejando claro que no dará más información sobre este caso y que serán las autoridades las encargadas de hacerlo cuando así lo consideren.