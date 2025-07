Damián Quintero opina sobre la actitud de Montoya fuera de 'Supervivientes'

Rocío Molina Madrid, 02 JUL 2025 - 14:21h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha analizado todo lo que le está pasando a su compañero Montoya tras haber huido de los focos

Damián Quintero vuelve a pronunciarse sobre los rumores de infidelidad a su mujer: "Lo veo absurdo"

Compartir







Damián Quintero está tratando de volver a la realidad tras todo lo vivido en 'Supervivientes' y todos los acontecimientos que se han producido con la llegada de todos los concursantes a España. Para hacer balance de todo lo que le está pasando, zanjar rumores de crisis y posicionarse sobre la actitud de su compañero Montoya tras el concurso, entre otras cosas, el karateka se ha sincerado y hablado de todo.

El amigo íntimo ahora de Pelayo se ha tomado la libertad de analizar en una exclusiva para la revista 'Lecturas' todos esos puntos y, muy en concreto, ha respondido a qué le parece el retiro televisivo que ha optado por hacer Montoya al verse sobrepasado. Habiendo llegado a entendimientos en el concurso después de no siempre llevarse bien, el exconcursante de 'Supervivientes' tiene claro el análisis que hace del de Utrera ahora que le conoce más a fondo.

"No me parece mala persona. Yo creo que no ha sabido gestionar toda la fama que le ha venido de la noche a la mañana. No sé si los que le rodean, y no me refiero a su familia sino a los que gestionan los asuntos profesionales, quizás lo están sobresaturando, pero lo veo un tío noble y sincero", ha dicho acerca de Montoya, independientemente de que ambos hayan tenido encontronazos.

PUEDE INTERESARTE Damián Quintero desvela cuántos kilos perdió en 'Supervivientes' y cuántos ha recuperado

Damián Quintero ha respetado la decisión de Montoya y no se ha puesto en contacto con él para que pueda estar tranquilo. Él ha sido un espectador de excepción en el tira y afloja de su relación con Anita y de eso también ha hablado en exclusiva para la revista.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Damián Quintero dice quién hubiera sido su ganador de 'Supervivientes'

"Tuvimos un programa que se centró mucho en Anita y Montoya, pero ninguno de los dos son sinceros ni con la audiencia ni con los compañeros. Tampoco me quiero meter mucho con él. Es una persona a la que le afecta mucho todo y quizás necesita pasar tiempo con su familia", ha admitido de lo que él cree que les está pasando a la pareja, aunque reconozca que para ambos lo mejor que les puede pasar es que pase el tiempo y todo vuelva a su lugar.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por su parte, el deportista de élite ha hablado también de sí mismo y de lo que le está costando volver a la realidad y de quién hubiera sido para él, el justo ganador del concurso: "Habría elegido a Escassi. Había otros perfiles más aptos para ganar que Borja, por ejemplo, Pelayo. También creo que Makoke debería haber llegado a la final en lugar de Anita. Anita llegó a la final por su trama con Montoya, no por su supervivencia.