Inma Campano se derrumba al conocer el diagnóstico irreversible de su pequeña

Rocío Molina Madrid, 03 JUL 2025 - 12:15h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha recibido un mazazo con el nuevo diagnóstico médico que ha recibido de su pequeña

La vida actual de Inma Campano y Ángel de los Santos por separado, 5 años después de 'La isla de las tentaciones'

Compartir







Inma Campano está destrozada tras conocer por boca de los doctores el nuevo diagnóstico de su pequeña. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tenía una esperanza al decirle que su perra Luna, que para ella es su vida, tenía el síndrome de Addison y había un tratamiento. Pero las últimas noticias han revelado que esta no es la enfermedad irreversible que tiene su mascota y que ya "no hay vuelta atrás" y tiene que resignarse.

La que fuera también concursante de 'En busca del Nirvana' ya no confía en milagros, aunque quiere agarrarse a este, pero lo que tiene claro es que va a acompañar a su pequeña Luna hasta el final y que hará todas las pruebas y probará el nuevo tratamiento que le van a dar en relación a su nuevo diagnóstico.

PUEDE INTERESARTE Inma Campano comunica entre lágrimas la drástica decisión que ha tomado

"Lo que me han dicho es que tiene un fallo renal bastante importante. Es algo bastante grave. Sabéis que en perros no hay trasplantes de riñón y que un riñón en mal estado y de que deja de funcionar no tiene vuelta atrás. No es reversible", ha compartido a través de sus historias de Instagram, donde está contando todo lo relacionado con su 'hija'.

PUEDE INTERESARTE Inma Campano enseña las secuelas que sufre en la piel tras su contagio de sarna

A Luna no le han dado opción a diálisis porque lo de ella es crónico y no es un tratamiento que se haga de forma regular a los perros. El origen de su problema renal piensan que puede ser de la Leishmania (enfermedad infecciosa transmitida por la picadura del flebótomo o mosquito simúlido hembra) que está activa y daña algunos órganos. A la perra de Inma Campano le ha dañado el riñón.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"La vida que le queda voy a intentar que sea en las mejores condiciones", Inma Campano

Con este nuevo diagnóstico, la andaluza ha explicado los siguientes pasos que se van a hacer. Por lo pronto, a Luna le van a quitar el tratamiento de Addison para intentar corroborar esta nueva teoría médica y dentro de dos semanas le repetirían las pruebas. Mientras tanto y pese al dolor que le provoca a Inma Campano, su perra va a seguir ingresada y con medicación porque tiene los riñones ya muy mal.

La influencer está destrozada por estas noticias y porque tenía esperanza en que la cura estaría con el tratamiento de Addison. No ha sido así y lo que le queda es tratar de darle todo el amor a su mascota, de la que asegura que dentro de la gravedad, no está sufriendo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"No tiene una gran esperanza de vida, pero ahora mismo no está sufriendo. Algunos perros en las condiciones de Luna no abren ni los ojos, pero me han dicho que mi perra tiene tantas ganas de vivir que me recibe ladrando y moviendo el rabito loca de alegría", ha dicho de cuando la ve llegar al hospital veterinario. "El día que no pueda más tomaré esta decisión siempre con la valoración de un veterinario".

En estos momentos Luna está hospitalizada y ella acude a diario gracias a muchos ingresos que está recibiendo online y le están ayudando a costear todos los tratamientos y pruebas que le están realizando.