Silvia Herreros 04 JUL 2025 - 12:45h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' celebra su tercer aniversario de boda junto al futbolista y padre de su hijo

Jesé Rodríguez recibe un emotivo regalo de su Nyan, su hijo en común con Aurah Ruiz: "Te echo de menos, papá"

Compartir







Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez celebran su tercer aniversario de boda. Un momento muy dulce y mágico en el que el futbolista ha querido dar una sorpresa a la exconcursante de 'Supervivientes', a la que ha organizado una romántica cita en un exclusivo restaurante de Gran Canaria recomendado por la prestigiosa guía Michelín.

Además de darse este homenaje gastronómico en Samsara, un local situado en plena charca de Maspalomas en el que se sirven originales y creativos platos de cocina de autor asiática, el papá de Nyan ha querido sorprender a su mujer, que ha terminado llorando de la emoción por el bonito detalle que su marido ha tenido con ella por sus bodas de cuero.

Este es el nombre que popularmente recibe el tercer aniversario matrimonial, donde tradicionalmente las parejas se hacen regalos hechos con este material; símbolo de la durabilidad, flexibilidad y resistencia tras su unión.

El futbolista del Johor de Malasia ha hecho entrega de varios paquetes perfectamente envueltos procedentes de una boutique multimarca de ropa y accesorios de lujo. De cuero (o no), el contenido de estas cajas por ahora continúa siendo un misterio. No obstante, los regalos materiales que Jesé ha hecho a su mujer no son, ni por asomo, lo que más ilusión ha hecho a la exconcursante de 'GH VIP'.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Hoy celebramos 3 años de matrimonio… 3 años de amor verdadero, de lucha, de unión, de superar cada obstáculo de la mano. No ha sido un camino fácil, pero no lo cambiaría por nada, porque todo lo vivido nos ha hecho más fuertes, más cómplices, más uno. Gracias por estar, por no soltarme, por ser mi hogar en cada tormenta y mi felicidad cada día. Que la vida nos siga regalando este amor invencible. Te amo más de lo que puedo decir", ha escrito ella en un precioso post antes de ser sorprendida por su marido.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aurah y Jesé viven rodeados de auténtico lujo. Por ello, para sorprender a la extronista de 'MyHyV' es necesario algo más. Así pues, además de (re)conquistar a la canaria con una cena de 10, y de pedir que los cocineros tuviesen algún que otro detalle decorando y personalizando sus platos, el futbolista contrató a un músico que tocó "la canción" de la pareja.

"Te pasaste", dijo la televisiva tras ver cómo un saxofonista entraba en el reservado en el que estaban interpretando A thousand years, de Cristina Perri.

Samsara, el restaurante de Maspalomas en el que la pareja ha celebrado su aniversario, no ha sido escogido al azar. Para Aurah y Jesé "este lugar" al que podrían llevar años acudiendo tiene su propia historia, una en la que solo ellos saben "qué representa" y que ha sido testigo de un nuevo capítulo de sus vidas.