José María Almoguera habla de las dificultades de su relación a distancia con María Sánchez 'La Jerezana'

El primo de Alejandra Rubio se ha sincerado sobre los problemas de su relación a distancia con María Sánchez 'La Jerezana'

La historia de amor de José María Almoguera y María Sánchez 'La Jerezana' comenzó durante su paso por la tercera edición de 'GH DÚO'. Desde ese momento han pasado ya seis meses y la pareja sigue tan unida como el primer día. Es habitual verlos juntos en celebraciones familiares y en eventos, pero lo cierto es que no viven en la misma ciudad: el hijo de Carmen Borrego reside en Madrid y la amiga de Dani Santos sigue instalada en Jerez.

Es habitual que en los photocalls les pregunten por esta distancia y hasta ahora los dos comentaban siempre que intentaban pasar el máximo tiempo posible juntos, pero el discurso ha cambiado y es que el primo de Alejandra Rubio ha reconocido que no es fácil vivir su historia de amor con tantos kilómetros de por medio: "La distancia la estamos llevando, bien no porque hay mucha distancia. La distancia no es fácil para nadie, poco a poco estamos aprendiendo a llevarla y es lo que hay, de momento, así que vamos viendo".

Ha sido entonces cuando la reportera de 'Europa Press' le ha preguntado a la andaluza si se "sacrificaría" y dejaría su querido Jerez para instalarse en Madrid, ciudad en la que ambos trabajan, pues son colaboradores de 'TardeAR', y en la que vive el hijo que José María Almoguera tiene en común con Paola Olmedo, el pequeño Marc, de dos años.

"Ahora mismo estoy más en Madrid que en Jerez, pero en el veranito iremos más a Jerez y a El Puerto, pero todo se irá viendo, poco a poco todo se irá viendo porque si estoy con él, donde sea", ha sido la respuesta de la nuera de Carmen Borrego, que ha dejado claro que no tendrá problema en mudarse en un futuro con tal de estar al lado de su pareja actual, de la que está muy enamorada.

Por el momento, van a dejar pasar el verano, en el que se centrarán en pasar tiempo en la zona de Jerez y en ir mucho a la playa y a la piscina. No han pensado en hacer viajes porque ambos tienen que trabajar en 'TardeAR', pero lo que tienen claro es que estarán juntos tanto tiempo como sea posible.