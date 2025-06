Paola Olmedo aclara su edad tras relatar sus dificultades para quedarse embarazada

Ana Carrillo 12 JUN 2025 - 09:00h.

La exnuera de Carmen Borrego ha revelado cuántos años tiene al hablar en 'TardeAR' de sus dificultades para ser madre

Paola Olmedo, ex de José María Almoguera, aclara cuál es su país de origen: "Nunca aciertan"

En 'TardeAR' se ha hablado de las dificultades para quedarse embarazada a raíz del aborto espontáneo de Marta Peñate y Paola Olmedo se ha sincerado diciendo que ella "pasó por el mismo proceso" que la ganadora de 'Supervivientes All Stars' para convertirse en madre junto a José María Almoguera, con el que tiene un hijo de dos años llamado Marc.

La empresaria ya tenía dos hijos de relaciones anteriores, pero eso no le impidió tener dudas sobre si conseguiría quedarse embarazada y sentía "muchísima presión". Ha explicado que José María siempre le mostró su apoyo en todo momento, pero que aún así sentía presión y que prefirió no contárselo a su familia hasta que no consiguieron el embarazo, que llegó con la primera oportunidad del proceso: "Fue un niño muy buscado".

"Fue más que nada por el tiempo que tardaría y por la edad, yo ya no estaba como para pensármelo, tenía que ser ya", ha revelado la que fuera nuera de Carmen Borrego, para dejar claro que nunca sintió presión por parte del que era su marido, sino por otros factores. Ha sido entonces cuando Verónica Dulanto le ha preguntado cuántos años tiene y Paola Olmedo ha aclarado que tiene 38 años.

En el momento en el que quiso quedarse embarazada de su tercer hijo tenía 36 años y sentía la presión de entender que sus años fértiles iban a llegar a su fin: "Era por la edad, no quería que se me pasase el tiempo poniéndome a buscar opciones". Además, ha subrayado que era José María el que quería ser padre y que ella quiso "por amor" tener un hijo con él porque sabía que ese era su deseo pese a que ya tenía dos hijos.

A su exmarido, también colaborador del programa, le han preguntado después qué opinión le merecían las declaraciones sobre sus problemas para ser padres y él ha explicado que nunca lo ocultaron porque se les vio acudir a una clínica de fertilidad. "Los dos éramos aptos para tener hijos de manera natural, pero Paola había utilizado un método anticonceptivo que hacía que no se pudiera, no es que yo tuviera ningún problema para tener hijos [...] Mi hijo es tan querido que se buscó de la manera en la que se podía buscar, que era esa", ha sentenciado.