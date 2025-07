Fiesta 05 JUL 2025 - 17:27h.

La examante de Álvaro Escassi carga duramente contra Sheila Casas: "No me voy a quedar callada"

Sheila Casas se habría sentido ''presionada'' por su familia: ''Escassi no tenía relación con sus hermanos''

La ruptura entre Álvaro Escassi y Sheila Casas está dando mucho que hablar. La polémica está servida y se rumorea que han podido haber terceras personas que habrían podido propiciar esta separación (aunque la propia Sheila lo ha negado tajantemente). En medio todo este revuelo, hay quien señala a Valeri como posible culpable de esta ruptura y la examante del jinete se pone en contacto con Omar Suárez para decir lo que piensa al respecto, visiblemente enfadada ante tales acusaciones.

Ya en 'Socialité' hemos tenido una primera reacción por parte de Valeri. Aurelio Manzano ha podido hablar con la joven y esta le ha confesado lo que pensaba de esta ruptura entre Escassi y Sheila: "Ya yo veía venir eso, sabía que era una payasada. Lo había dicho cuando le respondí feo a Sheila y mira, no pasa una semana y separados, jajaja. La payasada se acabó ya, el nidito de amor se terminó", ha declarado a través de un mensaje de audio. Pero ahora se muestra bastante más enfadada.

El enfado de Valeri tras ser relacionada con la ruptura de Álvaro Escassi y Sheila Casas

Hace una semanas, Valeri y Sheila Casas protagonizaron un enfrentamiento mientras Escassi permanecía ajeno a todo en Honduras, participando en 'Supervivientes 2025'. Es por esto por lo que llueve sobre mojado y Valeri no está dispuesta a que se le relacione con esta pareja... o expareja ya. Estas son las palabras que le ha dicho a Omar cuando este le ha preguntado por el hecho de que la familia Casas no está muy conforme con el hecho de que se mezcle su nombre con el de Valeri:

"Esa ruptura ya se veía venir porque ella entró en un terreno turbio que al final no pudo con eso y vienen ahora las consecuencias. Que la hermanita Casas no me nombre ni opine de mí porque no me voy a quedar callada y le voy a tirar fuerte", lee Omar en su teléfono móvil. Tal y como ha reflexionado el periodista y colaborador de 'Fiesta', Valeri "está indignada porque no quiere involucrada en esta historia" y mucho menos después de que se insinuase en plató que la familia Casas veía indigno que se les relacionase con ella.

Sheila Casas ¿presionada por su familia?

Además, en el programa se ha estado analizando otras posibles razones que podrían haber puesto en jaque la relación entre Escassi y Sheila hasta acabar con su reciente ruptura. Algunos de los colaboradores del programa hablan de las presiones familiares a las que estaría sometida ella debido a su relación con el jinete (además, Escassi, al parecer, no tendría relación alguna con los hermanos de la que era su pareja).