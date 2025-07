Will Smith ha conocido a un seguidor con parálisis cerebral antes de actuar en su concierto en el Granca Live Fest

Jorge Vega, el seguidor del cantante, ha agradecido el gesto que ha tenido Will Smith al invitarle a cantar sobre el escenario

El 'Granca Live Fest' ha sido testigo del emotivo encuentro entre Will Smith y Jorge Vega, un joven grancanario que tiene parálisis cerebral y que se considera un gran fan del cantante y del actor estadounidense. Este seguidor pudo cumplir su sueño de conocer a Will Smith el pasado jueves 3 de julio cuando el festival de música de Gran Canaria le dio la posibilidad de acudir a la prueba de sonido del intérprete.

Asistiendo como público a esta prueba de sonido, el joven que padece parálisis cerebral pudo abrazar a su ídolo y compartir unas palabras con él. Visiblemente agradecido, Will Smith quiso firmar un autógrafo a su seguidor grancanario al que, también, invitó a cantar con él sobre el escenario.

El encuentro de Will Smith con su seguidor con parálisis cerebral

De esta forma, Will Smith quiso hacer de este día uno de los momentos más especiales para Jorge Vega. En plena prueba de sonido, Will Smith invitó a su seguidor a cantar con él su mítica canción 'Men in Black'.

Ante la atenta mirada de su equipo técnico y de los trabajadores del festival, el cantante y el seguidor compartieron escenario en un momento único.

El mismo Jorge Vega ha querido compartir el encuentro con su ídolo a través de sus redes sociales donde ha agradecido a Will Smith y al equipo del actor el trato recibido.

"He cumplido mi sueño, conocer a Will Smith. También he conocido a su bailarina Antonia Meliá Cortes y a su amigo Scotty. Tuve la suerte de subirme con él en el escenario en la canción 'Men in black'. Muchas gracias a Gran Canaria Live Fest y a New Event por la oportunidad de vivir esta experiencia única. Gracias por todo, Will Smith. Al final hay un mensaje dedicado a ti", agradece el seguidor.

En el vídeo se puede ver a Will Smith entre bambalinas firmando el autógrafo a Jorge Vega y compartiendo con él unas palabras y un emotivo abrazo.

El concierto de Will Smith en 'Granca Live Fest'

La actuación de Will Smith en el 'Granca Live Fest' fue un auténtico éxito. El 'Príncipe de Bel Air' apareció en plano y, en medio de sus primeras palabras en inglés, hizo una pausa, miró al p úblico y gritó: "¡Me encanta Gran Canaria!", lo que le bastó para recibir una ovación de los espectadores.

Después de esta primera toma de contacto, continuó movilizando a las miles de personas y pidió hacer una ola mientras se escuchaba el "pío, pío", todo un clásico que viene a constatar la entrega y disfrute del público.

La organización ha hecho especial hincapié en que Will Smith se dejó la piel sobre el escenario con su música, pero también con su faceta de actor, con la que iba recorriendo las películas que ha protagonizado.

El último gesto de Will Smith

Otro de los gestos que tuvo Will Smith durante su aparición en el 'Granca Live Fest' fue el de apoyar el talento canario invitando a subir al escenario a 60 jóvenes.

Muchos de ellos procedentes de diferentes escuelas de bailes de la capital grancanaria, pero otros habían sido seleccionados a través de un casting que la organización publicó en Instagram y en el que se les pedía un vídeo bailando 'Men in Black'.