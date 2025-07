Equipo Outdoor 06 JUL 2025 - 19:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado a través de sus redes sociales lo ocurrido

Las estafas están a la orden del día, y eso mismo es lo que le ha ocurrido a Anita Williams, que cuenta a través de sus redes sociales a todos sus seguidores que podría haber sido víctima de una estafa sin haberse dado cuenta de lo que estaba ocurriendo.

La exconcursante de 'Supervivientes' se encontraba en la estación de tren de Barcelona Sants cuando un individuo se le acercó de forma amable y acabó convenciéndola para que le pagase un hotel para pasar la noche junto a su mujer porque ''no tenían dinero''.

''Estoy en el tren porque hoy voy a trabajar. Entonces me viene un chico random en Barcelona, Sants y coge y me dice '¿Hola, mira, me puedes ayudar? Que estoy buscando un sitio para dormir con mi mujer, que se ha quedado embarazada, que no tenemos dinero el hostal más barato es este. No hace falta que me des dinero, con tal de reservarlo...'', contaba Anita.

''Digo, vale, pero, y ¿de qué te sirve que te pague una noche en un hotel para dormir? Si mañana vas a estar igual'', explicaba la exsuperviviente que le preguntó al hombre, e indicaba que le respondió de manera convincente: ''No, porque mañana ya empiezo a trabajar en el puerto y ya podré pagar''.

Pero Anita, pese a no estar muy convencida acabó pagándole el hotel: ''Si mañana empiezas a trabajar no te pagan hasta el mes siguiente. Y me dice 'ya, pero me dan un adelanto'. Bueno, ya de buena mañana me han soplado dinero''.

Horas más tarde, Anita contaba que sus seguidores le avisaban de que había sido estafada y se quedaba en shock: ''Ya estoy en Madrid y la verdad que me habéis escrito un montón de gente diciendo que me han estafado, que bloquee la tarjeta. La tarjeta la he bloqueado, he llamado al Banco, esa tarjeta ya no existe, y también pues que ese tío lleva ahí en Sants desde hace muchísimo tiempo, así que nada. Lo que no me pasa a mí de verdad''.