Desde que Álvaro Escassi y Sheila Casas anunciaran su ruptura, muchos son quienes han acusado a Valeri de ser la culpable de la misma. Mientras que algunos creen que ha actuado como una tercera persona en esta relación, otros apuntan a que su conflicto con Sheila ha supuesto un antes y un después en la relación con el jinete. Cansada de que la señalen y dispuesta a aclararlo todo, Valeri se sienta en el plató de 'Fiesta' y responde a todas las preguntas.

La que fuera amante de Escassi hace un tiempo, no quiere verse involucrada en esta ruptura, pero lo cierto es que tiene mucha información que no duda en destapar. Para ella, la relación entre Escassi y Sheila siempre ha sido "una payasada" e ironiza cuando dice que "el nidito de amor se terminó" (así fue como se pronunció en un audio que envió a Aurelio Manzano y que este reprodujo en 'Socialité'). ¿Qué tiene que decir ahora sobre la pareja y su reciente separación?

Valeri Cuéllar: "Álvaro Escassi es un mujeriego que no tiene respeto por las mujeres"

Valeri reconoce que le sentó mal que Sheila dijera de ella que piensa que miente y no ve bien que la familia de Sheila, supuestamente, no quisiera que se relacionada con ella. Tras esto, aprovecha para arremeter contra Álvaro: "Es un mujeriego, no tiene respeto con las mujeres, no se le ve seriedad con una mujer, a todas las tarta como un muñeco y las forma como él quiere". Respecto a la relación que han mantenido Sheila y Escassi, Valeri considera que "es una payasada porque no le veo sentido. Meterse sabiendo todo el recorrido que tiene... es de tener cojones", son parte de sus declaraciones.

Valeri habla de su relación con Ábalos: "Fue algo pasajero"

Además, Valeri también es actualidad por su vinculación con Ábalos desde que nombraran a "una colombiana" en unos audios y muchos la señalaran a ella: "Lo conocí en el 2019 por medio de una agencia. Estuve con él dos veces en Madrid, en el centro, en una fiesta y con más personas. No estábamos los dos solos. Tuvimos un encuentro por medio de un trabajo. No fue por noviazgo ni que me fuera a dar trabajo. Fue algo pasajero. No sabía que era político porque yo llevaba un año en España". Valeri dice tener pruebas de todo esto y que puede mostrarlas si Ábalos decide denunciarla. Cree que Ábalos habla mal de ella porque "le toqué el ego y eso no le gusta a los hombres".