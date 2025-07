Rocío Molina Madrid, 07 JUL 2025 - 13:08h.

La noticia de la ruptura de Álvaro Escassi y Sheila Casas ha sido toda una sorpresa para todos. Después de ver en 'Supervivientes' cómo el jinete se acordaba de la hermana de Mario Casas y su apasionado reencuentro en el plató, pocos se imaginaban este desenlace y más aún cuando con al colaborador de 'Tardear' le preguntaban por sus planes de boda, minutos antes de publicar el comunicado oficial. Entre sorprendida y contenta ha reaccionado Malena Gracia cuando le han preguntado por el tema y esta ha sacado a la luz una historia del pasado con el protagonista del momento.

La propia Malena Gracia ha contado cómo fue esa interacción con el jinete y las conversaciones que tuvieron para verse, aunque finalmente no se produjera el esperado encuentro entre ambos. Una cita que se les quedó pendiente y que aprovechando su nuevo estado social ha querido retomar ahora entre risas.

Según ha contado la vedette, esto se produjo antes de 'Supervivientes' y de que Sheila Casas llegara a la vida del colaborador de 'Tardear'. "Una vez hablé con él, pero no llegamos a salir. Cosas de la vida. Fue muy majo. Me cae genial, pero nunca se sabe", ha contado ahora de ese episodio del que dice que no le importaría retomar.

Malena Gracia ha comentado que la noticia de la ruptura le ha pillado por sorpresa, que Sheila Casas y Álvaro Escassi hacían muy buena pareja y que no sabe qué habrá pasado entre ellos dos. Pero, ella ya le ofrece al exconcursante de 'Supervivientes' un plan "ahora que se ha liberado", ha dicho en tono de humor.

Además de tener algunos amigos en común, Malena Gracia ha contado que, además de ser "guapísimo", el colaborador de 'Tardear' ha sido encantador con ella, contando lo que hasta el momento eran unas informaciones desconocidas acerca de esas conversaciones que no terminaron en cita.

Dadas las nuevas circunstancias del exconcursante de 'Supervivientes', la intérprete de 'Loca' ha lanzado una propuesta a Álvaro Escassi para retomar aquel encuentro que no se produjo y que quedó en el pasado: "Yo sí le daría una cita", ha confesado a los periodistas tras revelar uno de sus secretos mejor guardados.