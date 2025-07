Nagore Robles habla de la boda que anuló y revela por qué ha decidido que no se casará

Ana Carrillo 07 JUL 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se ha sincerado sobre la boda que canceló y el motivo por el que no quiere casarse

Nagore Robles recibe una avalancha de críticas tras plantear la idea de vuelos sin niños y solo para adultos

Compartir







Nagore Robles ha invitado a su amiga Susana Molina, conocida como Susana Bicho, a su podcast, 'La casa de mi vecina' para hablar acerca del compromiso. Una invitada que encaja a la perfección porque la ganadora de 'Gran Hermano 14' se acaba de casar con el veterinario Guille Valle y la presentadora estaba invitada y acudió con su novia, la también influencer Carla Flila. El capítulo se ha centrado en esa boda y la que fuera asesora del amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha sincerado sobre el enlace que canceló.

"Yo no voy a casar porque Susana acaba de decir que una boda normalita cuesta a partir de 90.000 euros", ha asegurado la vasca, que no ha querido en ahondar en las otras razones por las que no quiere darse el 'sí, quiero' y se ha centrado en destacar el dineral que le puede costar celebrar una boda por todo lo alto del estilo de la que ha celebrado su amiga, que ha reconocido que le ha costado entre 70.000 y 90.000 euros.

Pero esa no ha sido la única confesión que ha hecho Nagore Robles, que se ha lanzado a contar que una vez estuvo comprometida: "Yo me fui a casar y anulé esa boda. Me llamó el cura meses después diciéndome que estaban eligiendo las flores y yo le dije: '¿Pero qué boda si yo ya no voy a casar? ¡Si ahora soy lesbiana!'". Una confesión que ha sorprendido a Germán González, colaborador del podcast, y a la invitada, Susana Molina, que reconocía que no sabía que su amiga estuvo comprometida en matrimonio.

"Hubo una época en la que yo hubiera hecho cualquier cosa, no sabía con quién juntarme, era una niña perdida en esa época", ha comentado la vasca como toda explicación a las dudas del colaborador. Una confesión que solo ha hecho para contar que a ella, en ese momento, le pedían en el restaurante en el que iba a celebrar la boda 160 euros sin contar la barra libre y así preguntarle a su amiga cuánto dinero le ha costado el cubierto en su boda.