Susana Molina responde a las críticas por el dineral que se ha gastado en su boda

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha defendido de las críticas por el precio de su boda y ha justificado sus gastos

La boda de Susana Molina y Guille Valle todavía se sigue comentando. La que fuera participante en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' y su ya marido siguen con la resaca emocional de su gran día y un poco de "depresión postboda" tras todo lo que organizaron y lo rápido que se pasó. La suya fue una fiesta que reunió a numerosos influencers, llena de detalles y que ha sido muy comentada por el 'dineral' que valió y de la que ahora la ganadora de 'GH VIP' ha respondido contundente a todos aquellos que le han criticado.

Uno de los secretos mejor guardados, además del vestido de novia de la firma Claro Couture, era cuánto había costado todo el despliegue de medios de su boda en la finca El Gasco de Torrelodones, que incluyó también una fiesta postboda con barbacoa y piscina el día después para los invitados. Una cifra que la influencer revelaba en en el podcast de Nagore Robles 'La casa de mi vecina' y con la que escandalizaba a su amiga y provocaba mucho revuelo entre sus seguidores.

"Lo que es pagado, de salir de mi cuenta conjunta ha sido entre setenta y noventa mil", confesaba la amiga íntima de Anabel Pantoja, unas palabras que ahora ha querido matizar tras las críticas recibidas. "Era una horquilla y se han quedado con la parte más alta. Yo quise jugar un poco entre 70 y 90 y ya directamente me han puesto en 90", se ha quejado la exparticipante de 'LIDLT'.

Al llegar las críticas a sus oídos, Susana Molina se ha adelantado a matizar que ella siempre habla con toda naturalidad de todo y que tampoco iba a esconder o rebajar esta cifra. "El precio de los menús son públicos. Más o menos vale 250 euros por menú, por 200 invitados, más flores, más cosas...", ha recalcado, insistiendo en que ni ella ni Guille Valle han hecho nada excepcional y que todo esto son los números frecuentes con los que se encuentran los novios cuando tienen que negociar con los proveedores para su boda.

"Tampoco hay que ser un Einstein para calcular", ha manifestado para a continuación remarcar que no hicieron nada extraordinario en su enlace y que su idea era que fuese una boda clásica y romántica y nunca que se le comparase con un festival. "No me bajé de un helicóptero como Pelayo o Andy, ni llegué a caballo, ni yo que sé. Hice cosas normales en una boda. Sí que es verdad que cogí proveedores que me gustaban y tengo el pico fino", ha reconocido.