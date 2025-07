Anabel Pantoja estalla tras las críticas por "no trabajar"

Silvia Herreros 09 JUL 2025 - 13:24h.

La sobrina de Isabel Pantoja reivindica el papel de la mujer que trabaja cuidando su hogar

Anabel Pantoja toma con su hija Alma la misma decisión que tomó con Alberto Isla al nacer

Compartir







Anabel Pantoja estalla tras las críticas que ha recibido en las últimas horas tras compartir un vídeo en el que se puede ver a la exconcursante de 'Supervivientes' cuidando de su hija y haciendo tareas domésticas. El aluvión de comentarios negativos que ha recibido por tener "una vida fácil" y no tener que compaginar estas labores "con un curro de 40 horas semanales" ha llevado al límite a la sobrina de Isabel Pantoja, que indignada, ha querido reivindicar el papel de la mujer trabajadora tanto dentro como fuera del hogar.

"Ayer subí un vídeo recopilando lo que puedo hacer en una mañana cuando estoy en Canarias, cuando no tengo que irme a trabajar a Madrid o a la península y demás", explica Anabel, visiblemente afectada. En esas imágenes, muestra su día a día más cotidiano: "Subí las cosas cotidianas, poner una lavadora, darle el bibi a la niña, hacer potito, recoger, tal, tal, tal", relata desde Córdoba (tierra de su novio) para poner en contexto a sus seguidores y a quienes no hayan visto ese vídeo.

Sin embargo, lo que parecía una publicación inocente se convierte en un aluvión de críticas demoledoras. "Los comentarios son muy heavys. Intento no leer nada porque si no me tiraría por un balcón. Son tremendos: 'Y eso que no tienes que irte a trabajar ocho horas', '¿Y eso lo haces solo un lunes? Eso lo hago yo todos los días de lunes a domingo', ¿Qué voy a estar subiendo el mismo vídeo todos los días?", comparte con impotencia.

Acusada de publicar este vídeo limpiando por haber dado el día libre a su empleada del hogar, ha estallado: "'Eso es porque no tienes a la chacha'… Para empezar, si tuviera una chica de limpieza no la llamaría chacha en ese tono despectivo, eso para empezar".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero su respuesta no se queda ahí, y ha querido defender el trabajo de todas las mujeres, dentro y fuera de casa. Para la influencer, el valor de una madre o de una mujer no se mide por si pasa ocho horas en una oficina o por si dedica su día a cuidar de su casa y su familia, todas merecen el mismo respeto.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Veo que es como un 'bua, ocho horas en la oficina, es muy cómodo estar por casa'. Para mí, todas, todas las mujeres que salen a trabajar ocho horas, o las que se quedan en casa cuidando a sus hijos, haciendo las tareas del hogar, saliendo a hacer gestiones, papeleo, luchando… para mí tienen el mismo mérito", reivindica, cansada de que se menosprecie el trabajo invisible que hay detrás del trabajo del hogar.

"La que está en la oficina a lo mejor le están cuidando a los peques sus padres y se está dejando la piel para que no les falte de nada; y la que está en casa, cuidando, es porque su marido… o porque puede permitírselo, pero no deja de trabajar y de luchar", dice mientras hace un llamamiento al respeto:

"Vamos a intentar pensar que todas, todas las mamis, estén trabajando en una oficina o en casa haciendo cosas, están trabajando y están luchando por sacarnos adelante" (...) Así que vamos a tener un poco de respeto y no vamos a decir 'yo más, yo más, yo más".