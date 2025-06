Lorena Romera 26 JUN 2025 - 14:09h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha aclarado el motivo por el que no puede conocer todavía al hijo de su prima

Isa Pantoja y Asraf Beno presentan a su hijo a las puertas del hospital

Anabel Pantoja ha aclarado por qué no ha viajado a Cádiz para conocer al hijo de Isa Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja ha respondido a la polémica que se ha generado por su ausencia tras el nacimiento del segundo hijo de su prima -el primero en común con Asraf Beno-. Aunque sí la ha felicitado públicamente por la llegada de Cairo, han sido muchos los que se han preguntado por qué no ha ido a verla al hospital.

La influencer ha viajado hasta Sevilla. A su llegada al aeropuerto, la exconcursante de 'Supervivientes' se ha encontrado con la prensa que allí le esperaba. La pregunta sobre por qué no ha viajado a Cádiz habiendo nacido su sobrino no se hacía esperar. Ella, con una sonrisa, ha pretendido zanjar la polémica.

Tal y como ha puntualizado la televisiva, se están diciendo muchas cosas, pero todo lo que se está apuntando se aleja de la realidad. "Isa nos ha pedido un poquito de tiempo, todavía no podemos ir", ha señalado. "A la gente, que tanto le gusta hablar y decir que no he ido a ver a mi sobrino, es porque me lo ha pedido Isa", ha señalado la creadora de contenido, que reconoce que entiende esta decisión de su prima.

Y es que ella hizo igual, de cierta manera, cuando dio a luz a Alma, su hija en común con David Rodríguez. "Yo cuando di a luz, pedí calma... Así que, qué se relajen un poquito, que siempre están a la defensiva conmigo... que yo no me meto con nadie", ha recordado la que fuera concursante de 'Supervivientes'.

Eso sí, aunque no ha podido viajar a ver a Cairo, el primer hijo en común de Isa Pantoja y Asraf Beno, sí ha contado que ya le ha visto la carita. "Estoy muy feliz porque, evidentemente, lo he visto por videollamada y estoy loca porque no se puede ser más guapo. Mi prima es una campeona, muy valiente", ha señalado frente a las cámaras, aclarando por qué no ha viajado a Cádiz para conocer a su sobrino, por lo que le han estado criticando en las últimas horas.