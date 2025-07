Lorena Romera 10 JUL 2025 - 16:55h.

La sobrina de Isabel Pantoja sufre blatofobia y ha vivido un desagradable episodio

La desesperación de Anabel Pantoja al confesar que se siente sola

Anabel Pantoja ha vivido un desagradable episodio debido a su blatofobia. La sobrina de Isabel Pantoja reconoce que lo que le ha ocurrido se le ha sumado a una cadena infortunios que han conseguido "ahogarla" y hacerla vivir "uno de los peores" días que recuerda. A través de su perfil de Instagram, la sobrina de Isabel Pantoja, exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado por qué ha terminado con "un cadáver" en su casa, como ella se ha referido al final de este suceso.

"Ayer fue uno de esos días en los que dices me acuesto, que mañana será otro día... cosas que se pueden solucionar, pero que te ahogas", reconoce la influencer, que se ha sincerado con sus más de dos millones de seguidores, a los que ha intentado trasladarles este capítulo que ella prefiere olvidar cuanto antes.

A pesar de lo repulsiva que le ha resultado la situación, la que fuera colaboradora de diversos programas de Telecinco le ha explicado a sus seguidores cuál ha sido la gota que ha colmado su vaso en este día de numerosas desavenencias. "Al llegar a casa tuve que lidiar con esto...", señala la creadora de contenido, mostrando en una imagen a lo que se estaba refiriendo: una cucaracha. Claro, en la foto en cuestión, ya está muerta porque ella se ha encargado de que así sea.

El problema llega cuando, después de encargarse de ella ("con un spray, porque me aconsejasteis que a 'zapatazos' no"), Anabel Pantoja se ha visto incapaz de recoger los restos. "Sigue el cadáver con nosotros", se ha lamentado la prima de Isa Pantoja, que no sabe cómo resolver este siguiente asunto que tantísimo le está perturbando. "Soy incapaz de cogerla con la mano... Estoy esperando a ver si viene alguien a ayudarme a sacarla de ahí y darle sepultura", ha reconocido.

Una desagradable episodio, debido a la blatofobia que sufre, que, aunque ahora está intentando tomárselo con humor, ha sido para ella el 'no va más' de un día repleto de "problemas, noticias, llamadas" e infinitos quehaceres que han terminado agobiándola hasta el punto de sincerarse con sus seguidores sobre su estrés y esos momentos en los que "le pilla sola". "Es tremendo cuando se junta así todo... Que piensas: ¿Es real? ¿Todo para mí? ¿Hoy?", se ha desahogado Anabel Pantoja.

Qué es la blatofobia: síntomas y consecuencias

La blatofobia es un tipo de entomofobia -miedo a los insectos- que hace referencia a un miedo irracional y desproporcionado a las cucarachas, también conocido como katsaridafobia, tal y como apuntan desde El Prado Psicólogos. Los síntomas, aunque varían dependiendo de la persona, "les empujan a actuar de un modo desproporcionado ante la presencia de cucarachas".

Por ejemplo, la persona que sufre blatofobia, siente "miedo, pánico, estrés, ansiedad" y este tipo de emociones desagradables "que racionalmente podría interpretarse como desproporcionada al peligro real que estos insectos pueden crear para la vida de un ser humano", señalan.

Además, después de vivir una episodio con una cucaracha, la persona que sufre esta fobia puede presentar "evitación activa o resistencia a situaciones en las que pueda encontrarse con ellas, falta de concentración después de toparse con una, reacciones físicas como la aceleración del corazón, nauseas o sudoración...".

En lo que a las consecuencias se refiere, desde El Prado Psicólogos apuntan a que las personas con blatofobia pueden sufrir "una alta preocupación a encontrarse con cucarachas, causándoles problemas de tipo emocional y conductual que acaben afectando a su vida familiar, laboral, académica, social o a otras áreas importantes de la vida".