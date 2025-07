Silvia Herreros 11 JUL 2025 - 12:04h.

El exconcursante de 'Supervivientes' reacciona a la ruptura de su compañero de concurso y explica cómo hablaba de Sheila en Honduras

Entorno, edad y desenamoramiento: las claves de la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas

Pelayo Díaz da su opinión sobre la inesperada ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas apenas unas semanas después del fin de 'Supervivientes'. El estilista, que ha convivido durante tres meses en los Cayos Cochinos con el jugador de polo, le ha escuchado hablando de su relación fuera de cámaras en numerosas ocasiones.

El influencer ha sido preguntado por la prensa en el photocall de la fiesta de verano celebrada en Madrid por Yves Saint Laurent; un lugar en el que se han dado cita numerosos rostros conocidos y al que no podía faltar como invitado el diseñador. Después de tres meses viviendo en Honduras con Escassi, la pregunta referente a su ruptura con la hermana de Mario Casas no podía faltar.

A pesar de lo "enamorado" que parecía estar el jinete, que habría pedido matrimonio en múltiples ocasiones a su chica, Pelayo no se sorprende, al menos no del todo.

"Pues no lo sé, la verdad, yo creo que como en todas las relaciones, hay veces que todo tira y parece que bien y de repente... Yo creo que en 'Supervivientes' todos tenemos mucho tiempo de pensar, no solo los que estamos participando, también los que están fuera", asegura el creador de contenido.

Asegura no haber notado nada raro en el comportamiento de Escassi durante su convivencia en Honduras. Durante las emisiones, se le pudo ver dedicando "constantemente" pequeños gestos a su novia, fuera de cámaras no tanto, "pero sí que es verdad que siempre le he notado súper respetuoso y haciendo referencia a esa relación que tenía fuera, con mucho tacto, y acordándose mucho de ella, pero no en exceso. Cuando todos compartíamos algo de alguien, pues él lo hacía también, sí".

"Me ha sorprendido porque parecía que estaban, pues eso, como tú dices, muy enamorados y como con planes de futuro, pero hoy en día no me sorprende nada, creo que lo que hay que hacer es pasárselo bien, dejar de tener tantas normas y tantas ideas preconcebidas de lo que es una relación, enseguida cuando vemos a dos famosos enrollarse, ya son novios, se van a casar, y eso joroba muchas relaciones, o sea, joroba muchas cosas que pueden ser...", ha dicho.

Pelayo desconoce los motivos por los que la pareja ha decidido emprender caminos separados; razones que creen solamente pertenecen a las personas que han vivido esa relación. "Pues es que nunca se sabe, dentro de una relación en realidad solo hay dos personas.. o tres, las que lo saben. No lo digo por él, eh. Digo que ahora somos todos tan modernos que de repente ya hay trinomios. Tengo varios amigos que están en uno, entonces claro... el vocabulario diverso, por favor, hay que adaptarse".

Sus declaraciones, haciendo alusión a terceras personas, han llamado cuando menos la atención. Sobre todo teniendo en cuenta el pasado de Escassi y los estigmas y prejuicios que hay y ha habido siempre entorno a sus relaciones y su figura. Quizás, consciente de esto mismo, Pelayo ha querido matizar y ha dejado claro que no está bien "infravalorar" a las personas y que dentro de "las relaciones hay muchas normas, muchos códigos".