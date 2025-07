Damián Quintero habla de su mayor decepción tras su paso por 'Supervivientes'

Rocío Molina Madrid, 08 JUL 2025 - 13:42h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado nombres y apellidos de las personas que más le han decepcionado en Honduras

Damián Quintero opina sobre la actitud de Montoya fuera de 'Supervivientes': "Ni él, ni Anita son sinceros"

Para Damián Quintero su experiencia en 'Supervivientes' es de lo mejor que le ha pasado en la vida. Una aventura en la que él mismo se ha puesto al límite, en la que ha hecho amigos de los que dice que ya son para siempre, pero también se ha llevado grandes decepciones con algunos compañeros. Sin filtros, el karateka se ha sincerado y ha dado el nombre de la persona de la que se ha llevado el mayor desengaño tras su paso por Honduras.

Con ganas de retomar muchos de sus proyectos y haciendo muchos planes con sus inseparables Pelayo Díaz y Makoke, el deportista olímpico español ha desvelado el nombre de la persona que más le ha decepcionado. Y lo ha hecho dando una explicación detallada en la entrevista que ha concedido a la revista 'Lecturas'. Pese a no querer conflictos, quedarse con lo mejor de 'Supervivientes' y haber enterrado el hacha de guerra., Damián Quintero se ha sincerado en este punto y se ha mojado dando nombres y apellidos.

La convivencia en una situación extrema le ha hecho a él hacer una radiografía de las personas con las que ha compartido esta experiencia. Y no todo lo que ha visto le ha gustado, tal como ha contado ahora. "Me ha decepcionado la gente que delante de la cámara es de una manera y detrás de la cámara, de otra", ha comenzado diciendo para a continuación explayarse en lo que él ha definido como "concursantes nada transparentes".

A la pregunta de con quién no ha tenido química y se ha llevado una buena decepción, el karateka no ha dudado y ha desvelado los nombres de las personas con las que ha compartido concurso, pero que no estarán en su vida. "Rosario, Nieves, Samya", son los primeros nombres que ha pronunciado, pero entre ellos no está la persona con la que se ha llevado el mayor desengaño.

Esta lista la completan personas con las que ha tenido todavía más roces y con las que tiene unas opiniones formuladas nada positivas. Es el caso de Carmen Alcayde. "Fue a la isla a dar espectáculo y ya está. Estábamos todos calmados y de pronto se ponía a discutir. A todos nos sorprendía. ¡Es una gran actriz! Y, después sin cámaras, te veía y te daba un abrazo", ha sentenciado de la presentadora y colaboradora televisiva.

Su mala opinión de Carmen Alcayde se extiende también a Montoya y a Anita, de los que dice que "han tenido mucho protagonismo, pero que han sido poco supervivientes". Unas palabras muy sinceras con las que Damián Quintero deja claro que no se lleva a estas personas de su experiencia como amigos.