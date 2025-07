Silvia Herreros 14 JUL 2025 - 15:20h.

La hermana de Mario Casas se pronuncia tras las últimas informaciones sobre su ruptura

Sheila Casas abandona Madrid tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi: su plan para desconectar

Sheila Casas regresa a Madrid tras su pequeña escapada para desconectar tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. La hermana de Mario Casas ha estado unos días en Cantabria con su familia, donde ha sido vista con sus hermanos Óscar y Daniel. Tras su regreso a la capital, y mientras las incógnitas referentes al fin de su relación continúan, ha reaccionado de una llamativa manera al ser preguntada por los motivos.

Sheila no ha querido indagar mucho en el asunto y se ha mostrado algo esquiva a las preguntas del reportero. Aun así, no ha dudado en contestar con contundencia tras ser preguntada por los motivos y por quién tomó la decisión de romper. "Yo creo que... Yo creo que está bastante claro, y se sabe", ha dicho a los micros de Europa Press.

La abogada, que asegura estar "muy bien" y afrontando esta ruptura "fenomenal, muy muy bien", no ha podido evitar reírse tras hacerse referencia a la supuesta escena de celos que, según el entorno Escassi, habría protagonizado durante la fiesta de 'Supervivientes' tras ver el tonteo del jinete con otra mujer "Es que yo ya me río de todo. Me parece todo bastante absurdo, pero nada", señala.

"Yo creo que está bastante claro, de verdad, chicos. O sea, es bastante fácil y creo que ahora están intentando como manchar mi imagen y no entiendo el por qué. Pero bueno", incide.

Estas palabras llegan tras el último '¡De viernes!' de María José Suárez, que en el plató de Telecinco, afirmaba que "los motivos de la ruptura con Sheila los sé porque son los mismos que la mía" (infidelidades).

También tras las últimas informaciones que apuntan a que habría sido él y no ella el que habría decidido que la relación terminase. ''Puedo asegurar que es Álvaro Muñoz Escassi quien deja a Sheila, lo aseguro cien por cien'', ha asegurado en exclusiva una confidente anónima al programa 'Fiesta'. ''A ver, Álvaro, después de salir de 'Supervivientes', ha dado de un cambio radical a su vida. Está a otro rollo, es otra persona, no quiere o no estaría dispuesto a aguantar según qué cosas. Está está claro que la decisión ha sido una sorpresa, pero ha habido momentos, no sé si mensajes y ocasiones concretas en público en los que Escassi llegaba a sentirse muy incómodo. Situaciones sorprendentes, no se me ocurre otra palabra'', ha agregado.