Anabel Pantoja, sin parar de llorar, estalla contra una compañía aérea tras perder su equipaje y el de su hija de siete meses

Anabel Pantoja reaparece llorando a lágrima viva tras aterrizar en Barcelona con su hija Alma. La exconcursante de 'Supervivientes' no ha podido empezar de peor manera sus 39. Tras confesar que se siente "triste y sola", la sobrina de Isabel Pantoja ha hecho su maleta y la de su hija y ha volado desde Gran Canaria hasta la capital de Cataluña, desde donde denuncia el episodio que acaba de sufrir.

La novia de David Rodríguez no puede evitar llorar de la impotencia que siente en estos momentos. Los que prometían ser unos mágicos días de diversión en la CasaIn - evento que cada año organiza Dulceida con su agencia de representación de influencers y al que acuden algunos de los creadores de contenido de mayor relevancia nacional , han empezado de manera dramática para ella.

Tras bajarse del avión, Anabel Pantoja ha descubierto que la compañía de vuelo con la que ha viajado ha perdido su equipaje y el de su hija.

"Me parece tan fuerte... Me parece tan fuerte que me arruinen, bueno a mí no, a mí y a 30 familias, que arruinen los planes y su vida", dice con los ojos llenos de lágrimas, moqueando y con la cara enrojecida

"Que me monte en Gran Canaria en un vuelo con mi hija para pasar unos días en la Casa IN y que yo llegue a Barcelona y que me digan que no tengo maleta, que las maletas no saben dónde están", dice sin dejar de llorar mientras piensa en que todos los looks que había pensado para su viaje se han perdido.

Las cosas de su hija, de siete meses y medio, se han perdido. Todo un drama para Anabel, que sufre más por las pertenencias de la pequeña Alma que por las suyas propias.

"Nos dicen que ya nos llamarán. Me tengo que ir a dos horas en coche sin nada, sin ropa para mi hija, sin ropa para mí, sin las cosas de ella...", cuenta a través de sus stories con visible ansiedad.

"¡Sois unos incompetentes de mierda, de mierda!", ha terminado diciendo muy enfadada a través de sus historias, en donde no ha dudado en etiquetar directamente a la compañía, a la que pide responsabilidades por lo ocurrido.

La quinta edición de Casa In comenzaba la pasada jornada. Anabel, que precisamente celebraba ayer su 39º cumpleaños, pretendía llegar este miércoles. Sus vacaciones han dado comienzo de forma completamente accidentada. Por ahora se desconocen cuáles son sus planes, si repondrá sus cosas haciendo una parada en Barcelona para comprar lo imprescindible para ella y su hija o si por el contrario decidirá regresar a su casa de Canarias.