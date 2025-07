Lorena Romera 17 JUL 2025 - 11:11h.

La influencer ha sufrido otro incidente con su hija tras sufrir el extravío de su maleta al llegar a Barcelona

David Rodríguez se pronuncia después de que Anabel Pantoja confiese sentirse "sola y triste"

Compartir







Las últimas horas han sido completamente angustiosas para Anabel Pantoja. La influencer, sobrina de Isabel Pantoja, ha denunciado el episodio que ha vivido al aterrizar en Barcelona. Lo ha hecho a lágrima viva a través de su perfil de Instagram. Después de desahogarse, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha contado el accidente que ha tenido con Alma, su hija en común con David Rodríguez.

La que fuera colaboradora de Televisión rompía a llorar a través de sus redes al hablar de lo que le ocurría al aterrizar en Barcelona. Un llanto de impotencia al ver cómo los días que iba a pasar en Casa In -el evento veraniego que cada año organiza Dulceida para influencers- se podía ver empañado por este desagradable episodio que le tocaba vivir.

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja recibe un mensaje de Omar Sánchez por su 39º cumpleaños

Al bajarse de su avión, la prima de Isa Pantoja descubría que su maleta no estaba en tierras catalanas. Y no solo llevaba sus sus cosas, también las de su hija. "Me parece tan fuerte que me arruinen. Bueno, a mí no; a mí y a 30 familias, que arruinen los planes y su vida", se lamentaba la creadora de contenido completamente desconsolada.

PUEDE INTERESARTE Precio y platos del restaurante al que David Rodríguez ha llevado a Anabel Pantoja por su cumple

Canal de Whatsapp de Telecinco

Con lo puesto, Anabel Pantoja se ha desplazado hasta un centro comercial de la zona para tratar de serenarse y comer algo. De camino, la joven -que acaba de cumplir 39 años- sufría otro incidente. Esta vez, con su hija de protagonista. Y es que la pequeña ha terminado haciéndose sus necesidades encima. Algo común en los bebés, claro. El problema es que su madre no tenía los suficientes recursos a mano para asearla. "Vamos las dos oliendo a mi*rda", ha expresado.

"Para colmo, yo traigo una muda. Alma trae otra, que es la que lleva puesta... Y traía otra de repuesto, pero digo... Bueno, con eso nos podemos apañar hasta mañana, digamos, un poco. Pues ella en el coche ha tenido un pequeño problema y mirad cómo se ha puesto. Al cambiarla, me he manchado yo...", ha contado la que fuera concursante de 'Supervivientes', que ha utilizado Instagram para desahogarse sobre esta serie de infortunios que le han puesto en una situación límite.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras unas horas que le han resultado de lo más desagradables, poniendo la pertinente reclamación a la compañía aérea con la que ha tenido el problema con su maleta, Nagore Robles -que es una de las influencer que se encuentra en el evento de Dulceida- ha acudido al rescate de Anabel Pantoja. "Ha ido hasta a comprar pañales, es mi salvadora", ha reconocido la sobrina de Isabel Pantoja.