La llamativa ausencia de Michelle Obama en las últimas apariciones de Barack: rumores y una fecha señalada

Barack y Michelle Obama han sorprendido a sus seguidores al aparecer juntos en un episodio del podcast 'In My Opinion' (IMO), presentado por Craig Robinson y publicado este pasado miércoles, ya que desde hace meses han acaparado el foco mediático tras aparecer en varios actos públicos por separado en medio de los rumores de divorcio.

Ahora, el expresidente y la exprimera dama de Estados Unidos han abordado por primera vez las especulaciones sobre su separación que llevan circulando en la crónica social durante el último año.

Craig ha sido quien ha lanzado una pregunta que ha estado flotando en redes sociales durante meses: "¿Ustedes se gustan?". "Eso es lo que se rumorea", ha respondido Michelle. "¡Me aceptó de regreso!", ha bromeado Barack, comenzado así a desmontar las especulaciones sobre una supuesta crisis matrimonial.

Durante el último año, Michelle no ha acudido a varios eventos públicos importantes en los que sí estuvo presente su esposo, entre ellos el funeral del expresidente Jimmy Carter y la investidura presidencial de Donald Trump. Estas ausencias fueron interpretadas por algunos medios y usuarios de redes como señales de un distanciamiento. Sin embargo, Michelle ha aclarado ahora que esas decisiones fueron motivadas por su deseo de mantener cierto espacio personal y ejercer su libertad después de tantos años de exposición pública.

"Mi decisión de no asistir a la investidura, lo que la gente no comprende, o mi decisión de tomar decisiones que me convenían a principios de este año, fue recibida con tanta burla y crítica. La gente no podía creer que dijera que no por cualquier otra razón, así que tuvieron que asumir que mi matrimonio se estaba desmoronando", ha aseverado.

De este modo, y aunque Barack ha afirmado que "estuvimos en la cuerda floja por un tiempo", su esposa ha dejado claro que "no ha habido ni un solo momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en dejar a mi pareja". "Hemos pasado por momentos muy difíciles, pero también por mucha diversión, muchas aventuras, y me he convertido en una mejor persona gracias al hombre con el que estoy casada", ha apuntado.

Barack y Michelle Obama se casaron en Chicago en 1992, y el pasado mes de febrero, coincidiendo con el día de San Valentín, el político compartió una foto junto a su esposa y espetó: "Treinta y dos años juntos y todavía me dejas sin aliento". La escritora, por su parte, comentó: "Si hay una persona con la que siempre puedo contar, eres tú. Eres mi roca. Siempre lo has sido. Siempre lo serás".