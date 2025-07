Silvia Herreros 17 JUL 2025 - 11:58h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' y 'GH VIP' comparten la primera imagen de su familia al completo

Isa Pantoja posa por primera vez junto a Asraf Beno y sus dos hijos. La hija de Isabel Pantoja comparte su primer posado familiar al completo, una tierna imagen en la que los exconcursantes de 'Supervivientes' presumen de la bonita familia que han creado.

La influencer, que aún se recupera de la cesárea imprevista que tuvieron que practicarle para traer a su segundo hijo al mundo, ha querido publicar en sus redes sociales un pequeño adelanto de la sesión de fotos profesional que le realizaron a su bebé recién nacido tras su nacimiento.

Durante el shooting también estuvieron presentes Alberto Isla - el primogénito de la exconcursante de GH VIP' - y, por supuesto, Asraf, su marido y padre de su primer hijo en común, un niño que se parecería mucho a la madre, según los colaboradores de 'De Viernes'.

"Ya tenemos las fotos de su sesión newborn", escribe una emocionadísima Isa tras ver las imágenes de su pequeño. Unas fotografías tras las que ha llegado a plantearse seriamente en si mostrarlas o no pixeladas. "No pueden ser más bonitas... Por cosas así me encantaría enseñaros su carita", ha asegurado.

La de Cuzco, Perú, ha publicado algunas fotografías del making of de la sesión. En las mismas, se puede ver al equipo de Retinae (estudio de fotografía de Cádiz en el que también confiaron para hacer el reportaje premamá) trabajando con suma delicadeza con el pequeño Cairo; algo que Isa ha valorado de manera muy positiva, pues las fotógrafas lograron hacer "unos fotones" "respetando los tiempos del bebé".

Junto a este 'detrás de las cámaras', Isa ha compartido también una de las imágenes definitivas, quizás, la más especial. Y es que en ella aparecen también Asraf, Alberto y Cairo. Sin contar la presentación del pequeño a los medios y el posado que hicieron a las puertas del hospital, esta es la primera vez que vemos a los cuatro juntos en una misma fotografía.

El matrimonio dio la bienvenida a su bebé hace 26 días. Desde entonces, la familia ha estado adaptándose a su llegada. Cólicos, noches sin dormir, cansancio y una depresión posparto de la que Isa no ha dudado en hablar públicamente han marcado estas últimas semanas.

Después del caos inicial de los primeros días, los exconcursantes de 'Supervivientes' disfrutan de su nueva realidad y de todas esas primeras veces que están viviendo junto al recién nacido, como este primer posado junto a su familia al completo.