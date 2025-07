Lorena Romera 17 JUL 2025 - 16:43h.

El windsurfista, que hace unas horas mandaba un mensaje a Anabel Pantoja, ha "pedido perdón" si alguna vez "hizo daño o falló sin querer"

Anabel Pantoja recibe un mensaje de Omar Sánchez, su exmarido, por su 39º cumpleaños

Compartir







Omar Sánchez ha emitido un comunicado que ha dejado muy preocupados a sus seguidores. El windsurfista, exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una profunda reflexión en la que pide perdón y habla abiertamente de su sueño de formar una familia. Unas palabras que llegan tan solo unas horas después de felicitar públicamente el cumpleaños a Anabel Pantoja.

Lo cierto es que el 'negro' -como le llamaba la sobrina de Isabel Pantoja y con el apodo que ahora se le conoce- lleva algunos días compartido a través de stories unos mensajes que dejaban entrever que no atravesaba el mejor de sus momentos, pero este comunicado parece terminar de confirmarlo.

El que fuera concursante de 'Supervivientes' ha utilizado su muro de Instagram para publicar este post con el que se desahoga sobre el momento anímico que atraviesa y, sobre todo, para pedir perdón. Una reflexión que lanza tan solo unas horas después de ponerse en contacto con Anabel Pantoja, que cumplía 39 años. "Les deseo lo mejor", escribía Omar Sánchez en el vídeo en el que aparecían su exmujer y su hija.

PUEDE INTERESARTE Omar Sánchez comunica una feliz noticia tras años retirado del windsurf profesional

Y es que fue precisamente Alma quien consiguió que el exmatrimonio acercase posturas. A raíz del ingreso hospitalario de la pequeña, el canario no dejó de compartir en redes mensajes de preocupación, rezando por su mejoría. Un gesto de cariño que la también exconcursante de 'Supervivientes' agradeció profundamente y que ahora ha terminado acercándoles. Tanto, que hace algunas semanas les veíamos intercambiar unos mensajes a través de las redes.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero ahora Omar Sánchez, sin confirmar si se le han removido las emociones a raíz de felicitar a su exmujer, ha emitido un alarmante comunicado en el que habla de ese deseo de convertirse en padre. "A veces me pongo a pensar en el camino recorrido, cuánto me he esforzado y en todo lo que aún quiero seguir dando de mí... Porque esto no termina, quiero seguir creciendo, aprendiendo, construyendo...", ha reconocido.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Quiero pedir perdón si alguna vez fallé o hice daño sin querer"

"También quiero pedir perdón si alguna vez fallé o hice daño sin querer. Nunca es mi intención, siempre actúo con el corazón", ha continuado expresando el profesional en windsurf, que se ha sincerado sobre ese deseo de convertirse en padre. "Sueño con tener una familia algún día, compartir momentos únicos, sencillos y reales. Pero, mientras tanto, valoro estar rodeado de buenas personas: amigos que me quieren y familia que me cuida", ha expresado.

"Sueño con tener una familia algún día"

Algo que, según reflexiona Omar Sánchez, le "emociona" y le hace sentir "que va por buen camino". Así, con este cierre con lectura positiva, en la que concluye dándole "gracias a la vida", el exconcursante de 'Supervivientes' despide su comunicado. Unas palabras con las que ha conmovido a sus seguidores, que le han mandado mensajes de cariño y de aliento.