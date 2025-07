Rocío Molina Madrid, 10 JUL 2025 - 17:20h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha roto con sus seguidores y ha contado el mal momento que atraviesa

Omar Sánchez comunica una feliz noticia tras años retirado del windsurf profesional

Omar Sánchez se ha sincerado sobre el complicado momento personal que atraviesa a un día de celebrar su cumpleaños. El exconcursante de 'Supervivientes' ha contado que le espera una fiesta, que tendría que estar ilusionado, pero hay circunstancias que le impiden estar feliz en esta etapa de su vida y así se lo ha comunicado a sus seguidores a través de sus historias de Instagram.

El exmarido de Anabel Pantoja ha vuelto recientemente a las competiciones de windsurf, en la edición del Mundial de Windsurf de Pozo Izquierdo, Gran Canaria y su academia de surf y de paddle surf está en pleno rendimiento. Aparentemente no hay nada que le impida estar contento, pero la realidad es todo lo contrario. Así lo ha confesado Omar Sánchez.

La llegada de su cumpleaños y de estar a punto de estrenar los 34 años es algo que al canario le ha puesto nostálgico. Sin especificar qué es lo que le está entristeciendo y le tiene con mal ánimo, el exnovio de Marina Ruiz se ha desahogado.

"A menos de un día para cumplir los 34 años... Me siento raro, mañana tengo una gran sorpresa, que estoy muy contento de que cuenten conmigo, se la enseñaré en los próximos días y el sábado tengo la fiesta de mi cumpleaños", ha contado el exconcursante de 'Supervivientes'. Todo buenas noticias, pero independientemente de ello, él no se encuentra bien anímicamente.

Sin entrar en detalles de lo que le abruma, el exmarido de Anabel Pantoja ha descrito sus sentimientos actuales: "Se supone que tengo que estar feliz, pero me he levantado así", ha dicho indicando que se siente triste. Una situación que no le impide parar y seguir con su ritmo de trabajo. "Me voy al gym, grabar y trabajar en la escuela", ha confesado.

A nivel emocional, Omar Sánchez está tocado. El hacer balance de todo lo que ha pasado en estos años anteriores puede ser uno de los factores, pero él ha preferido no revelarlo. Lo que sí ha hecho es lanzar un mensaje, tratando de mostrar que es bueno no esconder los sentimientos y que detrás de las redes y de todo lo bonito que se ve en ellas, también hay personas que sufren.

"Uno no pueden estar feliz siempre, hay momentos de bajones y de descansos necesarios para volver, pero hay que seguir luchando por lo que uno quiere", ha manifestado el exconcursante de 'Supervivientes', que está a punto de cumplir un años más.