Silvia Herreros 18 JUL 2025 - 10:01h.

La exconcursante de 'GH VIP' advierte sobre los peligros de "jugar" con lo oculto

La odisea de Anabel Pantoja para llegar a La Casa In

Aguasantas carga contra las influencers de La CasaIN por banalizar una práctica afín a su cultura y sus creencias. La exconcursante de 'GH VIP' cree que algunas de las invitadas al famoso evento organizado por Dulceida y su agencia de representación han cruzado todos los límites "normalizando" una situación "muy seria" para ella "como si fuera un juego más".

La exnovia de Manuel Cortés es una persona de fuertes convicciones espirituales. Que personas con millones de seguidores en redes sociales jueguen con portales mágicos y esotéricos es para la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' algo peligroso.

El pueblo gitano (romaní) ha sido históricamente vinculado a prácticas esotéricas como la lectura de manos, la adivinación, y el tarot. Aunque no hay pruebas concluyentes de que los gitanos lo inventasen, sí que fueron responsables en buena medida de la introducción de la lectura de cartas en Europa.

Agusasantas, como gitana y como persona creyente en Dios, no ha podido evitar estallar tras ver a "muchas" de las "influencers más reconocidas de España (en la casa IN) normalizando algo que para muchos de nosotros no está bien".

Para la novia de Juan José Peña "echarse las cartas o consultar el tarot como si fuera un juego más" no está bien. De hecho, y a pesar de ser consciente de que su pensamiento puede acabar perjudicándola, ha sentido la necesidad de decir lo que piensa.

"No hablo desde el juicio, cada persona es libre de creer en lo que quiera. Pero como creo en Dios, siento la responsabilidad de decirlo en mi pequeño altavoz con respeto", ha dicho después de ver a creadoras de contenido como Tania Medina (de La isla de las tentaciones y Supervivientes) o a Violeta Crespo (GH 19), jugando a echarse las cartas con otras "influencers".

"Para quienes tenemos fe, sabemos que jugar con estas prácticas espirituales puede abrir puertas que no entendemos. No son un entretenimiento", dice mientras hace referencia a los portales, entidades y energías negativas y no deseadas que se pueden abrir y atraer si no se tienen las debidas precauciones.

Para Aguasantas esto no es un juego. Por eso, no ha dudado en emitir un comunicado, preocupada por la influencia que estas creadoras de contenido pueden ejercer en sus seguidores: "Me preocupa que millones de jóvenes que las siguen, muchas veces sin saber, estén expuestos a esto sin entender realmente de qué se trata".

"No se trata de imponer una creencia, sino de recordar que la espiritualidad no es una moda", ha sentenciado. "Si tú también crees en Dios no tengas miedo de decirlo. No todo lo que se pone de moda es bueno para el alma. No todo vale", ha dicho indignada.