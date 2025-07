Fiesta 19 JUL 2025 - 18:29h.

Arabella Otero ha hablado con los vecinos y familiares de Michu y ha podido comprobar las condiciones en las que viviría la pequeña Rocío si se queda con su abuela y su tía

Sale a la luz la verdadera cara de la hermana de Michu: "Ha regalado la ropa de Michu por el vecindario"

Desde la trágica e inesperada muerte de Michu el pasado lunes 7 de julio, las noticias no han hecho más que multiplicarse. Tan solo unos días después de la muerte de la joven a los 33 años de edad, la madre y la hermana de la andaluza se sentaban en el plató de '¡De viernes!' para hablar sobre la familia Ortega empezando una guerra que ya amenaza con llegar a los tribunales.

'Fiesta' ha podido hablar en exclusiva con alguien muy cercano a la hermana de Michu que retrata a una mujer muy alejada de la hermana doliente que intenta hacer ver en los platós. Esta persona, que era amiga íntima de Michu, habla de Tamara como una mujer con ganas de hacerse famosa, fría, conflictiva, agresiva, y dispuesta a todo por dinero:

"Tamara es una caradura y una aprovechada. Ella solo quiere a su sobrina como la gallina de los huevos de oro, que le ha venido esto que ni pintado. La madre está de acuerdo con lo que está haciendo su hija porque le dijo a una vecina mía que Tamara tenía que sacar todo lo que pudiera para pagar algunas deudas que tenía Michu y que se tenía que quitar del campo, que trabajar en el campo era muy duro".

Esta persona habla también de que la relación de Michu con su madre y su hermana era prácticamente nula: "Ella tenía dicho a sus íntimas amigas que no se le ocurriera decirle a la familia dónde estaba para que no se enterara su hermana, no se podían ni ver. La niña esa necesita otra cosa, lo que quería Michu, que se fuera con los Ortega Cano".

Los vecinos aseguran que Tamara "no quiere a su sobrina"

Arabella Otero ha tenido la oportunidad de hablar con los vecinos de Michu y estos le han contado a la reportera que tanto Tamara como Inmaculada tenían relación prácticamente nula con Rocío, la hija de Michu y José Fernando. Según estos vecinos, nunca se ha visto a Tamara o a su madre en el parque con la niña o dándole muestras de cariño.

Además, Arabella Otero ha podido comprobar en primera persona que las condiciones en las que la niña viviría si se quedase con Tamara e Inmaculada serían del todo insalubres: "Yo he podido comprobar que se trata de una infravivienda, nos cuentan los vecinos que una vez que la niña estuvo aquí con ellas cogió hasta piojos y hubo que raparle el pelo".

Los mensajes que muestran que la hermana de Michu trató de entrar en 'GH VIP'

Pero todo esto no es lo único que ha salido a la luz sobre Tamara. Ricky García ha sido el encargado de mostrar unos mensajes que Tamara le envió a una persona que tienen en común hace ya 11 años pidiéndole entrar en 'GH VIP'. Con estos mensajes quedaría más que probado que la intención de Tamara siempre ha sido intentar hacerse famosa.