'Fiesta' ha conseguido, en exclusiva, las imágenes del colaborador y él reacciona

Miguel Frigenti anuncia de forma inesperada que se casa: ''Nos acabamos de enterar en directo''

'Fiesta' ha conseguido unas imágenes de Miguel Frigenti que, sin duda, van a dar mucho de lo que hablar. Unas fotografías que muestran al colaborador del programa con muy poca ropa y a las que él mismo ha reaccionado en directo.

''A ver, sí que es verdad que yo me hago fotos en paños menores cuando voy a la playa. Le digo a mi novio que me las haga porque a mí eso me gusta. Porque potencia el deseo en la relación, porque cuando uno lleva muchos años eso se va apagando, y quien diga que no, miente'', comienza diciendo Miguel Frigenti antes de ver las imágenes.

Segundos después, el programa emite las imágenes, en ellas se puede ver al colaborador con un bañador muy pequeño andando con su novio por la playa, y ha explicado el por qué: ''Pues me estoy acordando, que ese día que fue antes de ayer, yo iba muy apretado y me cambié el bañador entre unas rocas, pero estuve un minuto, o sea, un minuto sin bañador , estoy flipando''.

''El bañador era una talla más pequeña de la que me tenía que haber puesto, la verdad, me quedaba un poco pequeño'', ha confesado, entre risas, el colaborador ante la atenta mirada de sus compañeros que no han dejado de lanzarle halagos por su físico.

Además, lanza un mensaje: ''Yo le recomiendo a la gente que hay que liberarse. En verano tenemos todos una excusa perfecta para ello. Tenemos que liberarnos, querernos y mostrarnos al mundo y sin prejuicio'', pide el colaborador a todo el mundo.