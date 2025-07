Fiesta 20 JUL 2025 - 17:31h.

María, una vecina anónima de Arcos de la Frontera, se ha puesto en contacto con 'Fiesta' para defender públicamente a Gloria Camila

Gloria se ha emocionado al escuchar las palabras de la mujer: "Yo he visto a la niña comerse a besos y abrazos a su tía Gloria"

Gloria Camila ha pasado la tarde más complicada desde que se convirtió en colaboradora de 'Fiesta'. La hija de Ortega Cano lleva días viendo cómo la madre y la hermana de la fallecida Michu desfilaban por los platós de comunicación hablando de su familia y acusándoles de no tener un interés real en la pequeña Rocío, la hija de Michu y José Fernando.

Sin embargo, gracias a una investigación de Arabella Otero para 'Fiesta' descubríamos que la versión de Inmaculada y Tamara podría no ser en absoluto cierta. Los vecinos de Arcos de la Frontera, lugar donde residía Michu con su hija, hablan de dos mujeres muy distintas a lo que ellas intentan hacer ver:

"Tamara es una caradura y una aprovechada. Ella solo quiere a su sobrina como la gallina de los huevos de oro, que le ha venido esto que ni pintado. La madre está de acuerdo con lo que está haciendo su hija porque le dijo a una vecina mía que Tamara tenía que sacar todo lo que pudiera para pagar algunas deudas que tenía Michu y que se tenía que quitar del campo, que trabajar en el campo era muy duro".

Arabella, tras la repercusión causada por su investigación, aparecía en el plató de 'Fiesta' para aportar más datos: "Lo que me dicen es que ellos han visto todos estos años a Gloria Camila y al resto de los Ortega interesándose por la niña y que sabían de sobra que Michu no quería bajo ningún concepto que la niña, si a ella le pasaba algo, se quedase con su madre y su hermana, Michu quería que la niña se quedase con los Ortega".

Una vecina entra en directo y le ofrece su ayuda a Gloria Camila

Una vecina de Arcos de la Frontera que estaba viendo 'Fiesta' se ha puesto en contacto con Kike Calleja para transmitir el sentir del pueblo y para ofrecerle públicamente su apoyo a la hija de Rocío Jurado:

"Estoy indignada porque si Saúl supiera cómo son Inmaculada y Tamara no le estaría metiendo tanta caña a Gloria. El otro yo salí del Mercadona y pasé por delante de un bar y allí estaba sentada Inmaculada, la madre de Michu. Le escuché decirle a su amiga que se iba a poner en contacto con un abogado para informarse sobre cómo tenía ella que hablar en televisión sobre los Ortega Cano para no meterse en líos, y también quería informarse sobre cómo podía sacarle dinero a la familia de Gloria".

Además, esta vecina ha puesto el foco en la malísima relación que supuestamente Michu mantenía con su madre y su hermana Tamara. Según esta mujer, Michu no quería bajo ningún concepto que su hija se quedase al cuidado de su madre y su hermana:

"Michu no quería saber absolutamente nada de su madre y de su hermana, ella vivía en una zona muy distinta a la que viven estas dos mujeres, ellas viven en lo que es el barrio bajo de Arcos. Yo he visto a la niña con su tía Gloria y la he visto súper feliz. Si esa niña no tuviese contacto con su tía no le daría esos besos y esos abrazos que yo vi que le daba a Gloria. Darle mi número a Gloria que si ella necesita ayuda y que yo vaya a donde sea que me lo pida, que yo voy".