La ganadora de 'GH VIP' se sincera y explica que le gustaría no haberse operado una parte de su cuerpo

Todas las operaciones y retoques de la exconcursante de 'Supervivientes'

Adara Molinero habla de la operación estética de la que se arrepiente. Desde que la conociéramos como concursante de 'GH 17', su imagen ha cambiado mucho debido a las múltiples operaciones y retoques estéticos a los que se ha sometido desde entonces.

Pero la ganadora de 'GH VIP' tiene claro que si pudiera volver atrás evitaría pasar por el quirófano para cambiar a golpe de bisturí una parte de su cuerpo.

La hija de Elena Rodríguez ha pasado hasta en dos ocasiones por la sala de operaciones para operarse el pecho. Por sus palabras, podría estar dispuesta a operarse una tercera.

Adara se operaba el pecho por primera vez en 2018. Una cirugía de aumento tras la que no quedó nada contenta, pues además de vérselas "enormes" y mal proporcionadas, se quedó sin sensibilidad en uno de sus pechos y con una fea cicatriz. "Una carnicería" tras la que más tarde acabaría demandando a la clínica.

Además de la incomodidad estética, también sufrió pérdida de sensibilidad y dolores, lo que la llevó a pasar nuevamente por el quirófano en 2020 para reducir el volumen y corregir el daño anterior. "Desde hace tiempo siento muchísimos dolores, me molestan las prótesis, me duele cuando me tumbo y me pongo de lado, la prótesis se me va hacia el lateral… Me lo voy a dejar muchísimo más pequeño porque quiero comodidad", contaba en 2020 mientras anunciaba su segunda cirugía. Esta segunda intervención le dejaba un pecho mucho más pequeño y aliviado de molestias.

Aunque el resultado de esta nueva intervención sí parecía haber convencido a la influencer, tal y como ha revelado ahora mismo a sus seguidores, también parece estar arrepentida de esta segunda operación. No ha dejado claro si pasará una tercera vez por el quirófano, aunque ha prometido hablar de ello en profundidad con sus seguidores.

"Me arrepiento de haberme operado el pecho, algún día hablaré más sobre este tema", cuenta asegurando que todo lo demás que se ha operado y retocado le encanta. "En la cara nada, con toda la humildad amo mi cara y me encanta todo lo que me han hecho", ha confesado la creadora de contenido, que siempre se ha mostrado a favor de la medicina y cirugía estética "con cabeza".