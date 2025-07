Adara Molinero reacciona a la opinión que Oriana Marzoli tiene de ella

Ana Carrillo 23 JUL 2025 - 16:27h.

Oriana Marzoli ha opinado sobre Adara Molinero y Marta Peñate en su canal de mtmad

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha reaccionado a las declaraciones de la ex de Tony Spina

Compartir







Oriana Marzoli ha retomado con muchas ganas su canal de mtmad, 'Algo pasa con Oriana', y ha hecho un vídeo en el que ha dado su opinión sin filtros sobre otros concursantes de realities y colaboradores de televisión que, como ella, se han hecho famosos y se han convertido en populares creadores de contenido en las redes sociales gracias a su exposición en la pequeña pantalla, como es el caso de Adara Molinero.

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero habla de la operación estética de la que se arrepiente

Para la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' la influencer de origen venezolano solo ha tenido buenas palabras, revelando que, si bien no son amigas íntimas, se llevan muy bien y cree que harían un buen tándem si coincidieran en un reality, algo que nunca se ha dado pese a que ambas han participado en dos de los programas más conocidos de Telecinco, como son 'Supervivientes' y 'GH VIP'.

Un fan de la hija de Elena Rodríguez ha compartido estas declaraciones de la ex de Tony Spina en la red social X para subrayar que, pese a los rumores que ha habido, la realidad es que no existe ningún problema entre ellas, que son dos de las concursantes de realities con más fans que han sustentado su fama en haber iniciado su carrera bajo los focos de Telecinco: Oriana en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y Adara en 'Gran Hermano 17'.

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero comparte una foto inédita junto a Bosco Martínez-Bordiú y su hijo Martín

Al ver el mencionado tuit de su fan, destacando la opinión que Oriana tiene de ella, Adara ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su colega de profesión a través del antiguo Twitter: "Oriana me parece una bella persona. Hubo una noche que salimos y yo estaba muy mal porq lo acaba de dejar con x, no cené y bebí y me puse fatal. Se encargó de pedirme un caby, llevarme a casa y preocuparse en todo momento".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Un gesto, el de aquella noche, que la madrileña no olvida y que le hace tener a la venezolana en alta estima. A los 'adaristas' les ha encantado conocer este episodio y han aplaudido que se haya animado a contarlo porque siempre se subrayan sus disputas con otras compañeras y ellos saben que sí hay colegas, como Oriana, con las que tiene buena relación.