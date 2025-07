Inés Gutiérrez 23 JUL 2025 - 20:40h.

La compra de este edificio forma parte del proyecto de Amancio de crecer en Estados Unidos

Así son Antía, Martiño y Uxía, los tres nietos de Amancio Ortega que ya forman parte de la sociedad familiar

Compartir







MadridEs una de las mayores fortunas de España, pero si por algo destaca Amancio Ortega es por ser un hombre discreto. El empresario ama la tranquilidad, vive su vida alejado de fiestas y cámaras y prefiere hacer las cosas de una forma reservada. Eso no quiere decir que no tome decisiones que le conviertan en noticia.

Así ha sido con una de sus últimas adquisiciones inmobiliarias, todo un rascacielos de 44 plantas que el fundador de Inditex ha sumado a sus posesiones. Un espacio que está en Florida y que no tiene nada que envidiar a otros rascacielos de la zona. A través de Pontegadea, ha comprado una torre de apartamentos que le ha costado 165 millones de dólares.

PUEDE INTERESARTE La lista de las personas más ricas del mundo: Amancio Ortega se mantiene en la cima tras las fortunas de Trump o Elon Musk

Amancio Ortega y el rascacielos que ha comprado en Florida

En estos últimos años, Amancio ha delegado muchas de sus responsabilidades, una gran parte de ellas en su hija Marta Ortega, quien no ha dudado en dar un paso adelante y tomar las riendas del imperio familiar. Eso no quiere decir que se haya desvinculado de todo, de hecho esta compra forma parte del proyecto de Amancio de crecer en Estados Unidos ampliando su cartera inmobiliaria en el país.

Esta compra refuerza la presencia del empresario en el sector residencial estadounidense con viviendas de lujo, un gran cambio tras un tiempo centrado en edificios de oficinas y centros logísticos. Una inversión de 165 millones de dólares, que al cambio, serían unos 145 millones de euros.

Su nueva inversión es una torre de apartamentos de 44 plantas, un total de 259 apartamentos de lujo en alquiler, que fue construido en 2023 por Related Group, empresa fundada por el empresario argentino-estadounidense Jorge M. Pérez. Se encuentra en una de las zonas preferidas por las grandes fortunas que escogen Florida para vivir, aunque sea por una temporada, Fort Lauderdale.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El edificio no solo está situado en una de las zonas del momento, también cuenta con elementos que lo hacen ideal para quienes busquen un lugar que lo tenga todo para vivir, desde gimnasio y spa, hasta zonas comunes, piscina y terrazas. El alquiler, eso sí, no es para todos los bolsillos, no por nada se trata de apartamentos de lujo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los precios varían en función de las características de cada apartamento, pero aquellos que cuentan con un dormitorio y un baño pueden costar 4.411 dólares mensuales, según recoge la web del edificio, y el precio asciende hasta los 15.440 dólares al mes si se trata de un dúplex de dos dormitorios y tres baños.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Fort Lauderdale es famosa por sus playas, artes y cultura, también por su vida social, sus opciones de ocio, desde las compras a la gastronomía, así como por sus deportes de aventura, seduciendo a los más atrevidos. Se le conoce como la ‘Venecia de América’ por sus canales, por los que se puede pasear en góndola. Destaca su paseo marítimo, sus senderos de adoquines, sus yates y sus mansiones, así como los arrecifes de coral que se esconden en sus playas para los submarinistas más atrevidos.