Venus Williams oficializa su matrimonio con el actor Andrea Preti tras una boda de cinco días en Florida

La tenista y el actor celebraron la primera boda en septiembre, pero los trámites legales se retrasaron debido a las exigencias administrativas

Los festejos han incluido paseos en un yate costeado por Serena Williams, comidas en restaurantes de lujo y tardes deportivas

Compartir







La legendaria tenista Venus Williams ha oficializado por sorpresa su matrimonio con el actor y modelo Andrea Preti tras una espectacular boda de cinco días celebrada en Palm Beach, Florida.

Tras una primera ceremonia simbólica en Italia el pasado mes de septiembre, donde la pareja se casó en la isla de Ischia, Williams y Preti decidieron repetir la boda en Estados Unidos para formalizar legalmente su unión matrimonial y compartir con su familia y entorno más cercano este momento tan especial.

PUEDE INTERESARTE Venus Williams narra su complicada lucha contra el síndrome de Sjögren: la decisión que salvó su carrera

La pareja acudió a un juzgado en Florida el pasado viernes para legalizar su unión, y el sábado celebraron el enlace en una residencia que la tenista posee en Palm Beach, tal y como ha declarado Williams a la revista 'Vogue'.

PUEDE INTERESARTE El improvisado baile de Serena Williams al ritmo de las gaitas en Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias

Los festejos incluyeron paseos en un yate costeado por Serena Williams, hermana menor de Venus y ganadora de 23 'Grand Slams', cenas en restaurantes de lujo o una tarde de deportes practicando voleibol, pickleball' y carreras de obstáculos, entre otros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, la tenista lució diez vestidos a medida hechos para la ocasión, entre ellos uno concebido por el diseñador de moda libanés Georges Hobeika.

Su historia de amor

La historia de amor de Venus y Andrea comenzó hace más de un año. La pareja se conoció durante la Semana de la Moda en Milán en septiembre de 2024 y allí surgió un flechazo inmediato, según ha relatado la propia Venus en varias ocasiones.

Venus ha explicado a la revista: "Queríamos ser discretos en ese momento, pero él me cuidó mucho. Después de nuestras citas, supe que me casaría con él. La gente siempre dice que simplemente lo sabe, y yo simplemente lo supe".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por aquel entonces, Williams fue diagnosticada con adenomiosis, una enfermedad del tejido endometrial que requirió cirugía. Preti fue su gran apoyo durante los momentos más duros del proceso. "Era el principio de nuestra relación, pero estábamos pasando por muchas cosas y él me apoyó. Por suerte, congelé mis óvulos hace tiempo. Me operé un mes después de que Andrea y yo nos conociéramos. Fue una locura, pero así nos conocimos", ha narrado.

Se comprometieron el 31 de enero de este año en la Toscana. Preti tiene 37 años, es actor y exmodelo italiano nacido en Dinamarca y criado en Italia, de ahí la elección del lugar tanto para la pedida de mano como para el enlace nupcial.

Celebraron la primera boda en Italia el pasado 18 de septiembre, pero los trámites legales se retrasaron debido a las exigencias administrativas para los ciudadanos extranjeros. Por eso, este segundo enlace es el que ha legalizado su matrimonio ante un juzgado local, culminando así la unión que ya había empezado meses atrás.