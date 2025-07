Claudia Barraso 23 JUL 2025 - 17:09h.

Ozzy Osbourne ha dejado una gran cantidad de dinero a su familia tras fallecer: la enfermedad contra la que luchaba unió a sus hijas

Muere la leyenda del heavy metal Ozzy Osbourne a los 76 años

Compartir







La noticia de la muerte de Ozzy Osbourne conmovió a todo el mundo de sector musical. Un hecho que nadie esperaba, sobre todo cuando unas semanas antes había acudido a la reunión Black Sabbath, junto a sus compañeros de la banda, para dar un concierto de despedida.

La millonaria fortuna de Ozzy Osbourne

Tras la muerte de Ozzy Osbourne, se ha conocido la gran fortuna que ha dejado a su familia, concretamente valorada en 335 millones de dólares. A sus 76 años, el músico ha fallecido después de estar luchando mucho tiempo contra el Parkinson. Sin embargo, ha tenido una gran carrera musical que le ha permitido dejar una cantidad inmensa de dinero a sus seres queridos.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 35 años DJ Godzi mientras celebraba una fiesta en Ibiza en la que intervino la Guardia Civil

Todo su patrimonio lo ha conseguido después de haber sido uno de los músicos del grupo Black Sabbath y artista solitario. Además, también encontró otra de sus vocaciones en la televisión, siendo estrella de un reality show, ‘The Osbournes de MTV’. También era promotor musical, dueño de Ozzfest, un gran festival de música heavy metal que creó junto a su esposa Sharon.

Como miembro de la banda, llegó a vender junto con sus compañeros 70 millones de discos de diferentes álbumes, sin embargo, su carrera de solista fue mucho mejor, consiguiendo 100 millones de ventas. Con el festival y el programa de televisión, acumuló más de 150 millones de dólares, según apunta el portal 'Celebrity Net Worth'.

Gracias a todos estos negocios del artista, su familia pasó a ser una de las más conocidas en el mundo del espectáculo. Ahora, tras su muerte, sus hijos han decidido permanecer unidos para mantener a flote todo el imperio que levantó su padre durante su larga y exitosa carrera. Una buena noticia para su familia ya que no siempre la buena relación ha estado presente entre ellos. Kelly Osbourne, de 40 años y su hermana Aimee han tenido una relación muy tensa durante años.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El conflicto de sus dos hijas: limaron asperezas antes de su muerte

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las hijas de Ozzy, Kelly y Aime, han admitido públicamente que no se hablaban, han verbalizado ante las cámaras su mala relación y cuando se les preguntaba por los motivos, eran bastante claras en explicar sus diferencias.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"No hablamos. Simplemente somos muy diferentes. Ella no me entiende y yo no la entiendo", dijo Kelly Osbourne en el podcast 'Armchair Expert' de Dax Shepherd. Por otro lado, Aimee llegó a admitir al medio 'The Independent' que la relación con su hermana estaba rota: "No diría que hay una relación cómoda entre nosotras, pero sí hay aceptación. ¿Socializamos? No".

Sin embargo, desde que su padre comenzó a luchar contra la enfermedad del Parkinson, las diferencias que existían entre las hermanas fueron desapareciendo ya que ambas acudían habitualmente a la casa de Ozzy De hecho, tanto Kelly como Aimee cogieron un vuelo la semana pasada para poder cuidar a su padre, quien había sufrido un empeoramiento muy grave.

Sus hijos fueron los encargados de comunicar la triste noticia de que su padre había fallecido, afirmando que había muerto “rodeado de amor” tras luchar contra el Parkinson durante seis años. Este mensaje fue firmado por la esposa del cantante y sus cuatro hijos, mostrando su unión ante este momento tan difícil.