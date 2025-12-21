Carlos Plá 21 DIC 2025 - 19:00h.

Con solo 25 años de historia, el trabajo y sobre todo la suerte, ha convertido a esta administración en la tercera que más vende de España

ValenciaA cinco días del Sorteo de Navidad, la actividad es frenética en Loterías Manises. Las siete ventanillas no dejan de dispensar décimos entre los centenares de personas que acuden cada día a esta administración, que desde 2012 ha vendido en cinco ocasiones el Gordo de Navidad.

El trabajo y la suerte han sido decisivas para el crecimiento de Lotería Manises, que desde que nació en el año 2.000 parece tocada con una varita mágica y que se ha convertido en la tercera administración que más vende en España, solo por detrás de Doña Manolita y de la Bruixa d´Or. "Quiero confiar en la suerte de Manises, donde en total ha tocado el gordo en siete ocasiones. El sorteo de Navidad es un sorteo de sueños", afirma Rafa Sanchis, propietario, que cuenta que "en 2011 vendimos el segundo de Navidad íntegro y en 2012 y 2013 el Gordo. A partir de ahí comenzó nuestro crecimiento".

Un idilio con el premio más deseado que continuó en 2018, 2022 y 2023. En busca de la suerte, llegan hasta Manises clientes de toda España. "Muchos vienen de forma presencial. Son personas que están de visita en Valencia y acuden a la administración o personas en viaje de negocios. También vendemos muchos décimos por internet", explica Sanchis.

Sin número estrella

Al contrario a cómo ocurre otros años, para este sorteo de momento no hay ningún número estrella. "El año pasado estaba el de la DANA y otros años se buscan otros números relacionados con acontecimientos destacados. Pero este año, no han ninguno que haya destacado".

Tampoco se han producido repuntes de algún número en especial. "Hay veces que empiezas a recibir muchas llamadas pidiendo un número concreto. Ahí es cuando salta la alarma y les preguntamos a los que llaman. A veces es porque lo ha dicho un vidente o porque ha habido algún acontecimiento o noticia".

La apuesta para este año de Rafa, una voz autorizada en la materia, es un número con una terminación clásica. "Yo creo que el gordo acabará en 7", apunta Rafa, sin dar más explicación que la intuición.