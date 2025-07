Ana Carrillo 23 JUL 2025 - 20:25h.

La examiga de Rosario Matew ha revelado que se va a casar con su pareja actual y su exnovio, Nico Craiu, le ha enviado un mensaje público

El cambio de vida de Ga·la Mora: de 'La isla de las tentaciones' a "propietaria de un hotel"

Gal·la Mora, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha anunciado que se va a casar con su pareja actual, un chico anónimo pero que no oculta en sus redes y al que le ha dicho 'sí, quiero' cuando él se ha arrodillado para pedirle, tras una cena romántica, que sellen su amor en una boda. La que fuera íntima de Rosario Matew ha compartido el vídeo de la pedida de mano para comunicar la noticia en Instagram y su exnovio, Nico Craiu, ha reaccionado.

En el vídeo se aprecia que ambos están vestidos de blanco y que no tienen más compañía que la naturaleza y una puesta de sol. Tras la cena, él hinca rodilla y se intuye que le hace la famosa pregunta, ante lo que la de Castellón se lleva las manos a la cara, visiblemente emocionada porque tiene clarísimo que quiere pasar el resto de sus días con la persona que le hizo recuperar la sonrisa.

Pero Gal·la no ha se limitado a darle el 'sí, quiero', sino que le ha dedicado un extenso texto en Instagram para recordarle por qué lo elige como compañero de vida: "Porque contigo todo es más fácil, más tranquilo, más sincero. Porque me haces sentir segura, libre y querida, sin tener que fingir nada. Porque no somos perfectos, pero cuando estamos juntos, somos insuperables".

"Sí quiero porque contigo quiero todo: los días buenos, los difíciles, los planes locos, las rutinas simples, los domingos de nada y los sueños que aún ni pensamos. Nos casamos. Y no hay palabras suficientes para explicar lo feliz que me hace poder decir eso en voz alta. Gracias por elegirme, por quedarte, por construir esto conmigo. Lo nuestro es real. Y lo que viene… lo vamos a vivir juntos, como siempre lo soñamos", dice la creadora de contenido en su post.

Ana Nicolás, Tania Déniz y Darío Sellés, también exparticipantes de 'La isla de las tentaciones', le han dado la enhorabuena públicamente. Sandra Férriz, la amiga que conserva de su paso por el programa, ya lo sabía y le ha dicho que "por fin" lo ha comunicado porque "el anillo ya costaba esconderlo". Quien también ha reaccionado ha sido su exnovio, Nico Craiu, con el que tiene una estupenda relación y que le ha escrito: "Enhorabuena, nos vemos en la boda".