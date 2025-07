Noemí Salazar acude con su hijo al hospital tras una mala caída

Rocío Molina Madrid, 23 JUL 2025 - 13:43h.

La exconcursante de 'GH VIP' se ha llevado un gran susto y ha corrido al hospital con carácter de urgencia tras la caída de su hijo

Noemí Salazar ha tenido que correr al hospital con su hijo pequeño. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha explicado que el pequeño Antoñito ha tenido una mala caída y la reacción que este ha tenido les ha asustado a ella y a su marido Antón. A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera integrante de 'Los Gipsy Kings' ha contado lo que ha pasado y ha tranquilizado después a sus seguidores tras conocer el diagnóstico.

Lo que ha pasado la creadora de contenido ha sido "un susto", muy normal cuando se está con niños pequeños, aunque de primeras haya tenido que correr al hospital. Lo que se presuponía que sería un día tranquilo para hacer maletas, tal como ella misma ha contado relativo a su próximo viaje, ha terminado en la sala de espera del servicio de urgencias.

"Se ha caído Antoñito y se ha hecho daño en un hombro", ha explicado la hija de Raquel Salazar acerca de lo que ha pasado. A ver que su hijo pequeño no hacía más que quejarse y ver que su lesión podía ser grave, Noemí Salazar ha puesto rumbo al hospital para comprobar que no había daños mayores. "Ojalá no sea nada, por favor", era lo último que compartía desde la sala de espera antes de conocer el diagnóstico médico del niño.

Tras compartir esta publicación a través de sus historias de Instagram, la influencer ha estado horas ausente y eso ha generado preocupación entre sus seguidores. Ante la avalancha de preguntas que ha recibido, Noemí Salazar ha reaparecido y contando lo ocurrido. "Madre mía perdonarme que se me ha ido la cabeza y se me ha olvidado contaros que ha pasado y estáis todos súper preocupados", ha comenzado diciendo acerca del accidente que ha tenido su hijo pequeño.

El diagnóstico médico tras su visita a urgencias ha sido favorable: "No ha pasado nada al final, gracias a Dios. Le han dicho los médicos que tiene que tener el hombro sin mover. No se lo ha roto y que a ver si le puedo poner un cabestrillo", ha relatado la influencer.

De este modo, la exconcursante de 'GH VIP' ha podido comprobar que todo está bien, quedarse tranquila, aunque tenga que actuar ahora de policía para velar que su hijo está quieto, de cara a su recuperación. "Antoñito está bien, pero tiene que tener el hombro quieto", ha explicado Noemí, que ya está pensando las tácticas para lograr cumplir ese consejo médico.