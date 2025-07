Se revela la causa de la muerte de Rosie Roche, prima de los príncipes Guillermo y Harry

La joven tenía 20 años y su familia encontró su cuerpo junto a un arma de fuego

Muere de forma trágica la prima de los príncipes Guillermo y Harry a los 20 años

Compartir







Rosie Roche, prima lejana de los príncipes Guillermo y Harry, falleció el pasado 14 de julio en su domicilio familiar de Norton, Wiltshire, a los 20 años. Fueron su madre y su hermana quienes encontraron el cuerpo junto a un arma de fuego, sin embargo, todavía no había trascendido la causa exacta de la muerte.

Ahora, según ha confirmado el forense del distrito de Wiltshire y Swindon a medios como 'Page Six' y 'The Sun', su deceso fue causado por una "lesión traumática en la cabeza", tras lo cual se determinó que no hubo intervención de terceros y se descartó cualquier circunstancia sospechosa.

Las autoridades no han trasladado más detalles al respecto. Hasta el 25 de octubre no se reanudará la investigación, ya que la audiencia forense se ha aplazado a esa fecha. Será entonces cuando se conozcan más datos de su fallecimiento.

PUEDE INTERESARTE El emotivo recuerdo del hermano de Lady Di en su 64 cumpleaños

La joven tenía 20 años y estaba cursando el primer año de Literatura Inglesa en la Universidad de Durham. Era la nieta del 5º barón Fermoy, Edmund Roche, hermano de la tía política de la princesa Diana Spencer; hija mayor de Hugh Burke Roche y Pippa Long, y hermana de Archie y Agatha, lo que la convertía en prima segunda de los príncipes Guillermo y Harry.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Universidad de Durham ha querido trasladar el pésame a la familia. La rectora Wendy Powers ha comentado que Rosie era "muy querida por su creatividad, energía, su amor por los libros, la poesía y los viajes" y que "será echada profundamente de menos". En su obituario, publicado en el 'Yorkshire Post' el pasado 19 de julio, sus seres queridos la definieron como "una hija querida, una hermana increíble y una nieta".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se ha previsto un funeral privado, seguido de un servicio conmemorativo en una fecha posterior. Por el momento no han habido declaraciones públicas de Guillermo, Harry ni Buckingham. En 1984, el abuelo de Rosie, Edmund Roche, se suicidó por una depresión profunda bajo circunstancias parecidas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Hace poco más de un año también perdió la vida otro familiar de la realeza, en este caso de los Windsor. Thomas Kingston, esposo de Lady Gabriella Windsor, falleció en febrero de 2024 en circunstancias similares con arma de fuego, en su caso, se confirmó que fue un suicidio.