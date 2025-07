Rocío Molina Madrid, 24 JUL 2025 - 13:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha alejado del foco mediático para "recargar energías y retomar con fuerza"

Ana María Aldón, destrozada, comunica una dura pérdida: "Nos dejas con la vida rota"

Ana María Aldón ha tomado una importante decisión tras conocer la trágica noticia de la muerte de Michu, expareja de José Fernando y madre de su única hija Rocío, y la guerra que se ha abierto entre la familia materna de la fallecida con el clan de los Ortega Cano por la custodia de la niña. En los últimos días el nombre de la exconcursante de 'Supervivientes' ha salido junto con el de Gema Aldón que habló en 'De Viernes' de su relación con Gloria Camila.

Apenada por el fallecimiento de la andaluza con la que tuvo buena relación y a la que confesó sus deseos y con lo que se está viviendo ahora con el tema de la custodia de la pequeña Rocío en los platós, la diseñadora ha puesto distancias. "He sentido profundamente la pérdida de Michu y me duele enormemente que su hija se quede sin su madre… y que ella, a su vez, se pierda tantos momentos de la vida de su niña", declaraba recientemente en la revista 'HOLA'.

La exconcursante de 'Supervivientes' y exmujer de Ortega Cano ha tenido a la hija de Michu en brazos y a ella es la que recurrió la fallecida en busca de ayuda cuando tuvo su operación de corazón. "Me pidió si me podía quedar yo con la niña. No yo por mi modo particular, pero me pidió el DNI. Porque si a ella le pasaba algo, ella quería que su niña se criara con su abuelo y en Madrid. Quería asegurarse de que su niña iba a tener un futuro", revelaba en el citado medio y dejando clara su postura en medio de esta guerra familiar que se ha desatado.

Sin embargo, tras el shock inicial y ofrecer estas declaraciones, Ana María Aldón ha optado no decir nada más y alejarse. Así lo ha comunicado en sus redes sociales. Acostumbrados a ver sus directos por la noche para presentar la ropa de su tienda, la diseñadora ha puesto el cartel de cerrado por vacaciones y se ha escapado para recargar energías y alejarse del ruido mediático.

En las últimas horas, la exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido unas instantáneas a través de las que se ha comunicado con sus seguidores. "Os extraño tantísimo, pero es necesario tomar un descanso para retomar con más fuerza si cabe", ha escrito acompañando sus palabras de una preciosa puesta de sol en la playa. Además ha ofrecido un mensaje esperanzador de lo que ha podido ver de manera única como espectadora.

"Parece un cirio prendido, pero es el mismo sol. Ese que cada día sale y se pone para todos por igual", ha manifestado desde este enclave tan excepcional.