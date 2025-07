Ana Carrillo 25 JUL 2025 - 09:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado cuántos años se lleva con su novia, Miriam Martínez

Arkano comunica una noticia tras 108 días sin beber alcohol: "Voy a intentar no creérmelo"

Compartir







Poco después de su participación en 'Supervivientes 2024', Arkano rompió con Alazne Aurrekoetxea, la surfista profesional con la que salía desde 2022. Tras esa relación, inició un noviazgo con Miriam Martínez, con la que ahora crea mucho contenido para sus redes sociales. En último vídeo, compartido tanto en Instagram como en X, abordan su diferencia de edad.

El vídeo comienza con una potente llamada de atención a los espectadores que se topen con él: se ve a Arkano exclamar que es increíble que él ya estuviera triunfando en el mundo del rap quedando campeón de España de la Red Bull Batalla cuando ella todavía era una niña, momento en el que Miriam interviene para aclarar que, en concreto, le faltaba un año para tomar la Primera Comunión, que suele tener lugar a los diez años.

"Yo cuando tenía esa edad ni sabía que existía el rap ni sabía quién eras tú, ¡yo pensaba que raperos eran Cali y el Dandee!", añadía la valenciana, que daba paso al amigo de Rubén Torres, que explicaba que "en esa etapa" de sus vidas "se ve muy clara la diferencia de edad" pero que ahora, en su opinión, no es tan notable. Un punto de vista que comparte su pareja: "Yo creo que no se nota tanto y se nota muchísimo menos en persona, yo creo que en vídeo se nota más, mi madre me ha dicho eso".

"Estando contigo, hablando contigo, no noto la diferencia de edad y físicamente tampoco veo nada que sea como: '¡Ala, estás con un abuelo!'", proseguía el rapero, ante lo que su novia comentaba: "Yo creo que muchas veces se piensan que soy más pequeña de lo que soy". Tras esa conversación, han aclarado que ella tiene 24 años "recién cumplidos" y él ha soplado las 31 velas de la tarta.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Son siete años, está bien, está dentro del rango no funable", opina Arkano. Su novia añade: "La diferencia de edad no importa tanto si estás en el mismo momento vital, por ejemplo, si tú te quieras casar ya ahora mismo habría un problema o hijos, pero como no lo estás buscando ya".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Al abordar esas cuestiones, el artista ha explicado que le gustaría casarse en cinco años y tener hijos dentro de diez, pero su pareja ha asegurado que darán antes esos pasos.