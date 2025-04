Arkano ha comunicado que ha iniciado un plan de vida saludable sin consumir alcohol

Asraf Beno ha pedido ayuda a sus seguidores tras alcanzar un peso inédito

Blanca Manchón habla del efecto rebote tras su paso por 'Supervivientes': "Llevo un descontrol brutal"

No cabe duda que participar en 'Supervivientes' permite a los famosos que participan perder peso a cambio de padecer las calamidades del concurso. Muchos de los concursantes del reality han vuelto de los Cayos Cochinos hasta con 20 kilos menos pero, como ocurre con las dietas milagro, algunos padecen el temido 'efecto rebote'. El último en hablar del tema ha sido Arkano, concursante del año pasado, pero no es el único caso documentado.

Arkano ha prometido buenos hábitos

El pasado mes de febrero Arkano explicaba a su comunidad de seguidores que había recuperado todos los kilos que había perdido en 'Supervivientes'. "Se me ha ido el temita", reconoció sobre su aumento de peso. Ahora ha decidido ponerse manos a la obra tomando la firme decisión de abandonar la ingesta de alcohol. "Me he dado cuenta de que me frena en mi vida, tanto a nivel intelectual como a nivel físico", ha reconocido.

Asraf Beno, en máximos históricos

Con la misma preocupación se encuentra Asraf Beno. Tras volver de Honduras convertido en un suspiro, el marido de Isa P lamentaba hace unos días encontrarse en máximos históricos en lo que al peso se refiere. Según comentó en su cuenta de Instagram, ha alcanzado los 105,5 kilos, la cifra más alta que la báscula le había marcado en sus 29 años de vida.

Logan superó los 100 kilos de peso en otoño

También superó la barrera de los 100 kilos Logan Sampedro , tras quedarse a las puertas de la final de la primera edición de 'Supervivientes: All Stars'. “Desde que volví de Honduras, no recuperé la forma y me noto cansado todo el tiempo”, contaba hace unos meses. El asturiano se puso manos a la obra y ya se encuentra en su objetivo gracias a la práctica del ayuno intermitente.

Desy Rodríguez, en lucha constante con la báscula

La simpática Desy Rodríguez, participante de la edición del 2022, también se puso varios kilos encima tras volver con tipazo de la aventura. La sevillana nos contó en exclusiva para Outdoor que decidió cambiar de hábitos y también se sirvió de un balón gástrico para reconciliarse con la báscula.

Isabel Pantoja llegó demasiado delgada

Isabel Pantoja perdió casi diez kilos con su aventura hondureña. La reina de la tonadilla regresó escuálida de los Cayos Cochinos, quizás demasiado. Por ese motivo no le costó volver a situarse en su peso habitual y ahora luce tan guapa como siempre tras recuperar el peso que la aventura le arrebató.

Alejandro Nieto, doble ración

La aventura de 'Supervivientes' le permitió a Alejandro Nieto recuperar su figura hasta en dos ocasiones: en 'Supervivientes 2022' y en la edición 'All Stars' del 2024. En ambas ocasiones llegó a la isla pasado de peso y volvió en los huesos. Aunque la primera vez se desbocó, en la actualidad puede presumir de haber cogido la cantidad justa de kilogramos tras su hazaña y está en un momento físico inmejorable.

El "descontrol brutal" de Blanca Manchón

La surfista Blanca Manchón fue otra de las estrellas de la pasada temporada del reality de supervivencia. La surfista comentó en sus redes tras su salida de 'Supervivientes' que tras su paso por el programa el descontrol de hábitos se le fue de las manos.