Arkano se confecciona un traje para la Feria y le llueven las críticas

La Feria nos está regalando todo un escaparate de vestidos y una gran variedad de looks de nuestros famosos e influencers. Si bien hay modelos que han sido muy aplaudidos, también hay otros que se han encontrado de lleno con las críticas . Esto último le ha pasado a Arkano que se ha confeccionado un traje para asistir al ferial de Sevilla y se ha quedado atónito con el hate que se ha llevado. "Me ha empezado a caer la de Dios" , ha dicho aún sorprendido el exconcursante de ' Supervivientes '.

El traje que ha estrenado especialmente para esta ocasión se lo ha hecho en una sastrería y lo ha confeccionado en función de su gusto, aunque no sea el estilo típico. Lo que no se imaginaba el exconcursante de 'Supervivientes' es que tendría que dar explicaciones de su estilo o de por qué lo ha diseñado de tal modo ante la oleada de críticas que ha recibido.

"A ver este traje lo estrené ayer y la intención es que sea oversize, es decir, que me quede más grande intencionalmente. Tiene sentido esto o no porque lo tengo muy claro. De hecho cuando fui a que me lo confeccionaran pues me propusieron hacer unas medidas típicas de traje de feria, pero yo al vestir ropa más ancha dije ostras quiero algo así anchito que me gusta, pero ¿de verdad está tan mal?", se ha preguntado enseñando el look de la polémica.