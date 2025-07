Los padres de Montoya han concedido una entrevista a '¡De viernes!' en la que lo han contado todo sobre su hijo

El entorno de Montoya, preocupado por su estado de salud tras una recomendación médica tajante

Tras más de un mes alejado de los medios de comunicación, sabemos cómo está Montoya. Los padres del exconcursante de 'Supervivientes' han concedido una entrevista a '¡De viernes!' en la que han hablado largo y tendido sobre su hijo.

La madre de Montoya explica que su hijo está un poco mejor: ''Poquito a poco él se va encontrando mejor. Ha necesitado ayuda psicológica, pero lo vemos mucho mejor, la verdad que sí, estamos muy contentos por eso. Está en casa, no es que salga mucho, a él todavía no le apetece mucho salir, va a su gimnasio o a lo mejor juega con su amigos una pachanguita de fútbol, pero poco más. No está él todavía saliendo mucho''.

Su padre cuenta los proyectos que el exconcursante tiene: ''Prefiere retomar la música y después viendo ofertas que tiene de publicidad, de televisión, pero siempre que lo que haga le haga feliz, que las cosas que haga que sean con un motivo que lo engrandezcan. Y ante todo que sea feliz, lo que haga que sea feliz''.

''Él está feliz de que la gente lo quiera y nosotros feliz de verlo. De hecho, esto va a ser una sorpresa para él porque no se espera que estemos aquí, pero se lo merece. Estamos orgullosos de él, de verdad, mucho, de sus valores, de su forma de ser, de lo generoso que ha sido'', cuenta emocionada su madre.

Además, cuentan lo que le ocurrió y cómo lo está llevando: ''Lo llevamos a a su médico porque la crisis de ansiedad que llevaba era tremenda no pegó ojo en toda la noche. Ansioso a más no poder y el médico, pues evidentemente le dio la baja y le dijo, tienes que apartarte, tienes que apartarte de todo esto, a ti esto te hace daño y tu salud mental está quebrada por esto''.

Y explica cómo fueron las primeras semanas tras salir del concurso: ''Muy mal había veces que no paraba de hablar, entonces pues nosotros, si padre, su madre, su hermana, nos sentábamos con él y lo escuchaban y hablaba .Otras veces se levantaba y apenas hablaba, pues respetábamos su silencio''.

''Ahora, en estos momentos, es cuando estamos empezando a verlo ya muy mejorado. Su psicólogo está muy contento con él por los avances y los progresos que ha hecho. Y nosotros pues felices desde luego'', cuenta la madre del exsuperviviente.